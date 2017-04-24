周小川称中国今年能完成6.5%左右增长目标 货币政策保持稳健中性

路透上海4月24日 - 中国人民银行行长周小川近日表示，中国经济已企稳，预计今年能够达到6.5%左右的预期目标；未来货币政策将保持稳健中性，在稳增长、去杠杆、防止资产泡沫和遏制系统性风险之间取得更好的平衡。

据国际货币基金组织(IMF)网站刊登的演讲稿，周小川在国际货币与金融委员会会议上表示，中国将采取一系列货币政策工具，继续保持流动性大致稳定，合理引导市场利率水平，改善传导机制，推动更多金融资源流向实体经济。宏观审慎政策框架将进一步完善，宏观审慎管理将加强，以应对潜在的系统性风险。

周小川还指出，今年以来中国经济开局良好，多项经济指标企稳回升。同时，中国的供给侧结构性改革也取得了积极进展。中国政府高度重视金融领域存在的风险，正积极采取措施化解风险。

“（中国）银行业的资本和拨备仍然充足，不良贷款保持低位，中国完全有信心防范和化解系统性风险。”他说。

另据中国财政部网站，财政部部长肖捷近日在出席二十国集团（G20）时亦表示，2017年以来中国经济发展中的积极因素继续增多，中国有信心实现今年经济增长6.5%左右的预期目标

肖捷指出，一季度中国经济比去年同期增长6.9%。供给侧结构性改革深入推进，“三去一降一补”取得积极进展，经济发展新动能继续增强，新业态新模式快速成长。

“我们有信心实现今年经济增长6.5%左右的预期目标，这将对全球经济增长做出更大贡献。”他说。（完）