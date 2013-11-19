美股小幅收低 百思买领跌

* 百思买和Campbell Soup股价下跌，因对前景看法谨慎

* 美联储主席伯南克将在美东时间下午7点发表讲话

* 道琼工业指数跌0.1%，标普500指数跌0.2%，Nasdaq指数下滑0.4%

路透纽约11月19日 -美股周二下跌，道琼工业指数和标普500指数从纪录水准进一步回落，百思买领跌，之前其公布的前景展望令人失望。

市场在窄幅区间内交投，因美联储主席伯南克定于美东时间下午七点在华盛顿发表讲话。芝加哥联储银行总裁埃文斯周二稍早表示，美联储可能需要等到明年才开始缩减购债计划，或许会在3月。

百思买(BBY.N)和CampbellSoup(CPB.N)的谨慎预估促使投资者抛售一些股票。百思买股价重挫11%收在38.78美元，CampbellSoup跌6.2%至39.2美元。

道琼工业指数短暂升穿16,000点，但连续第二天未能收在该水准上方。标普500指数从周一所及的1,800点水准进一步回落。尽管已经连跌两日，但标普500指数今年迄今仍涨约25%，有望录得2003年以来最大年度涨幅。

“过去几日交投有点振荡，暗示触顶，但市场对于任何坏消息都极具韧性，而且资金继续从债市和固定收益资产转入股市和风险资产，”Solaris资产管理的投资长Tim Ghriskey表示。

道琼工业指数.DJI下滑8.99点或0.06%，收于15,967.03点。标普500指数.SPX下滑3.66点或0.20%，收于1,787.87点。NASDAQ指数.IXIC收跌17.51点或0.44%，报3,931.55点。

为了对抗来自沃尔玛及其他折扣商与在线零售商的激烈竞争，百思买调降售价以迎接购物季，但其警告称此举会损及当前季度的获利。

CampbellSoup也调降其全年获利预估，之前对其汤品及饮品的需求下降导致其第一季获利远不及分析师预估。该公司是全球最大的汤品生产商。

但美国楼市复苏扶助家得宝(Home Depot)(HD.N)第三季获利和营收超过预估，促使其今年第三次上调全年财测。

该股涨0.9%收至80.38美元，之前触及纪录高位82.25。

据Frost InvestmentAdvisors，今年迄今标普5000指数成分股中上涨股票家数几乎比1980年以来任何一年都多。

“该指数中有221支成分股涨幅超过30%，”Frost Investment在给客户的一份报告中称。

美联储10月会议记录定于周三公布。美联储在当时的会议上决定维持购债计划不变。投资者本来自夏季以来就预期削减刺激计划。

“我认为美联储在年底前采取行动的可能性非常小，”Palisade Capital Management首席投资总监DanVeru表示。该公司管理45亿美元资产。

Tesla Motors(TSLA.O)在振荡交投中收升3.7%至126.09美元。美国交通安全监管机构启动针对其生产的ModelS轿车的调查，之前在六周内发生三起该款汽车着火事件。

根据BATS交易所数据，在纽约证交所(NYSE)、Nasdaq市场和NYSEMKT共有约58亿股成交，略低于约61亿股的五日均值。

纽约证交所上涨与下跌股之比约为1:2，Nasdaq市场这一比例亦为1:2。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰/于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。