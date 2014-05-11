周小川：短期数据不一定说明问题 不会采取大规模刺激

路透北京5月10日 -凤凰网周六援引中国央行行长周小川讲话称，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一些，短期数据不一定说明问题。

他在出席清华五道口金融论坛期间并称，央行进行逆周期调节都是微调，在目前的情况下，国务院强调宏观调控要有定力；对于市场上有关央行全面下调存款准备金率的传言，他表示不会采取大规模刺激。

周小川指出，对经济形势的判断还是要更准确一些，现在虽有变化，但是得出结论要慎重，短期的数据出来不一定说明问题。

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。

央行已经在4月下旬将县域农村商业银行和县域农村合作银行的存款准备金率分别调降2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率。但随后出炉的央行一季度货币政策执行报告中个别措辞有变，令全面降准预期升温。

其实，如果从报告本身“下一阶段主要政策思路”这一章节的字面表述上看，今年一季度报告中的口径与去年四季度的几乎完全一样。而在流动性方面，与上期相比政策口径没有任何变化，仍然延续了“保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资合理增长”的老口径。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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