周小川：人行酝酿更进一步利率市场化 特别是存款利率市场化

中国建行去年MPA考核B档 拟出台的理财新规影响不大--高层
路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
路透北京11月26日 -中国央行行长周小川周二表示，近期中国正在加强制度建设，正酝酿更进一步的利率市场化，特别是存款利率市场化，要建立包括定价、报价在内的机制，以便在中期全面实现利率市场化。
证券时报网援引他在第三届中法金融论坛上的话称，金融价格改革方面，将稳步推进人民币汇率改革，深化外汇市场深度，减少央行常态式市场干预。
“另一个价格改革内容就是加快推进利率市场化，要建立一些机制，包括定价、报价机制，以便在中期全面实现利率市场化。”周小川称，此外，在市场上形成市场定价的基础利率。中国已经有国债收益率曲线，但是还是需要进一步建设并完善，以便市场参与者参考。
他指出，下一方面将在这些改革基础上，加快实现资本项目可兑换，使得企业更方面参与投资贸易活动，从过去重视行政审批改为重视监测分析，从微观管理转向宏观管理，从正面清单转向负面清单。要进一步扩大QDII（合格境内投资者）和QFII（合格境内投资者）的主体资格和投资额度，条件成熟要取消审批。
中国本月三中全会改革决定提出，完善人民币汇率市场化形成机制，加快推进利率市场化，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。加快实现人民币资本项目可兑换。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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