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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 12日 星期一 10:49 BJT

周小川称中国影子银行多数处在监管下

中国人民银行行长周小川称，中国的影子银行的问题和规模比全球金融危机中发达国家所暴露出来的影子银行小得多，且多数都处在监管之下。他并表示支持人民币与澳元直接交易。图为中国人行行长周小川。路透。

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