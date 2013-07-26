周小川：拓宽小微企业多元化融资渠道 提高其信贷可获得性

* 提高小微企业信贷可获得性--央行行长

* 鼓励私募股权基金等投资处于初创期的小微企业

* 支持符合条件的小微企业发行债务融资工具

* 放宽对民间资本设立金融机构的准入

路透上海7月26日 - 中国近期频出新政，以加大对小微企业的扶持力度。中国人民银行行长周小川表示，要大力发展多种融资方式，拓宽小微企业多元化融资渠道；同时稳步推进利率市场化改革，提高小微企业的信贷可获得性。

周小川在人民日报撰文指出，央行将继续实施稳健的货币政策，保持合理的货币信贷总量，为小微企业发展创造良好的金融环境；要加快发展多层次资本市场体系，健全支持小微企业多元化融资的渠道和机制。鼓励风险投资和私募股权基金等投资处于初创期的小微企业。

此外，在风险可控的前提下推动信贷资产证券化常规化发展，引导金融机构将盘活的资金向小微企业倾斜。加快银行间债券市场发展，支持符合条件的小微企业发行债务融资工具。同时，进一步促进民间融资规范发展，发挥好民间资本在扩大小微企业融资中的作用。

周小川并称，要按照中央的要求，把稳健的货币政策坚持住、发挥好，增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度预调微调。统筹兼顾稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系，综合运用数量、价格等多种货币政策工具，充分发挥再贷款、再贴现和差别准备金动态调整机制的引导作用，对中小金融机构继续实施较低的存款准备金率，盘活存量，用好增量，增加小微企业的信贷资金来源。

他谈到，要改进信贷政策实施方式，引导金融机构按照“有扶有控、有保有压”的要求，优化信贷结构，进一步扩大对小微企业的信贷投放。

同时积极鼓励金融创新，推动商业银行开展应收账款质押、动产质押等适合小微企业融资特点的金融产品和服务；支持符合条件的商业银行发行专项用于小微企业贷款的金融债券，努力实现全年小微企业贷款增速不低于当年各项贷款平均增速、贷款增量不低于上年同期水平的目标。

中国国务院常务会议周三决定暂免征收部分小微企业增值税和营业税，从8月1日起，对小微企业中月销售额不超过2万元人民币的增值税小规模纳税人和营业税纳税人暂免征收增值税和营业税，并抓紧研究相关长效机制。

**放宽民间资本设立金融机构准入**

周小川并指出，积极发展与小微企业金融服务需求相适应的小型金融机构，放宽对民间资本设立金融机构的准入。推进存款保险制度建设，为小型金融机构创造公平竞争的环境。

此外，要大力推动金融工具、金融产品和机制创新，不断满足小微企业多层次、多样性的金融服务需求。支持地方政府加强对小额贷款公司的监管，强化小额贷款公司为小微企业服务能力。配合有关部门规范发展网络信贷平台等中介机构，为小微企业开辟新的融资来源。

他还表示，要推进小微企业信用体系建设，抓紧建立覆盖全社会的征信体系，加快建立金融业统一征信平台，建立健全适合小微企业特点的信用征集体系、信用评级制度和信息共享机制。

中国国家发改委周四出台指导意见，通过扩大相关企业发债规模，规范清理商业银行收费，加大信贷支持等方式，来加强小微企业融资服务；分析人士认为这对缓解小微企业融资难问题具有较强的针对性和可操作性。(完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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