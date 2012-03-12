周小川等高层答两会记者提问摘要

路透北京3月12日电---以下为中国人民银行行长周小川、副行长胡晓炼、副行长刘士余、副行长兼国家外汇管理局局长易纲周一就"货币政策及金融改革"答中外记者问主要内容摘要:

**调整存准空间大,但要看必要性**

中国央行行长周小川称,绝大多数情况下,存款准备金率的调整并不是表明货币政策是松或者是紧.存款准备金率如果下调释放出资金,它是广泛地分布在国民经济的各个方向,也就是说银行有更宽的流动性头寸以後,可以按照它日常的贷款分布向各个部门发放,因此没有一个典型的方向,比如为了增强股市的信心或者是不是主要会流向房地产行业,情况应该不是这样的.

货币政策的制定,在最近这五年全球金融危机爆发的过程中,与国际经济形势的关系非常密切,甚至主要取决於国际经济形势,这跟以前大家在教科书上所学到的东西有一定的区别.为了应对通胀压力,中国决定采用稳健的货币政策,应该说这是和应对全球金融危机以及复苏过程中出现的问题密切相连的.

当前的国际经济形势,一个最大的不确定性还是经济复苏的进程问题,特别是由於欧洲主权债务危机所引起的有关欧洲经济和金融市场的情况,需要密切地观察和分析.此外,其他主要发达国家的经济走势也是一个重要因素,即要看其能否走出危机的阴影,能否成功的复苏,且今年还有一些地缘政治方面的新问题.对於这些问题,货币政策都要给予密切的关注.因为全球经济一体化程度已经非常高,资本流动非常活跃,所以这些都会对货币政策产生重要的影响.

调整存准仍有很大空间.从理论上讲,调整存款准备金率空间可以非常大,现在是20%出头,九十年代末期的存款准备金率只有6%.从国际上看,其他一些国家的存款准备金率还有过更低的水平,因此空间很大.

但要看存款准备金工具的必要性,不能因为说有空间,就可以随意地上调或者下调,还是要针对具体的流动性状况,而这个流动性状况又和外汇占款有关系,和国际收支平衡有关系.通常国际收支平衡都不太可能在短期内发生剧烈的变动.

人民银行历来非常重视价格型货币政策工具,价格型工具也经常使用.但具体使用的时候,需要考虑到各种约束,包括进行利弊分析,其中特别需要关注的一个因素就是观察对资本流动的影响,因为现在经济全球化,所以要特别关注对资本流动所产生的影响.

对於4万亿项目存在资金短缺问题,周小川称,要区别看待.如果要把所有的项目资金都保住的话,从另一头来讲,货币政策在保持物价稳定方面的目标就会达不到了.所以肯定会有一部分项目有资金短缺的问题.希望各个行业的信息比较透明,信心能够恢复,这样通过市场机制能够正常解决这些问题.

**利率市场化和负利率**

央行副行长胡晓炼称,利率市场化的改革一直是有序地向前推进.到目前为止货币市场的利率和银行间债券市场的融资利率已经全部市场化了.在今後特别是在"十二五"(2011-2015年)规划的过程中,利率市场化的进程一定会继续向前.

但是在推进利率市场化的过程中也要考虑一些条件,只有在其中的主要条件,比如说金融机构的公司治理、自我约束、财务的硬约束能力都满足後,才能在利率市场化之後保持一个公平的竞争环境.

在时机的把握上,既要看到国内市场的需要,也要看到当前国际形势对利率市场化推进速度的外部影响,因为这会直接影响资本的跨境流动,而资本的跨境流动反过来又会对货币政策以及各种货币政策工具的使用带来很直接的影响.所以,在推进利率市场化过程中,要想办法使所有的力量最後都拧成一个方向,如果方向相互冲突,利率市场化的作用可能就会打较大的折扣.

在目前的利率市场化过程中,对於批发性业务的利率市场化可能会推进得更快一些,可能会通过增加新的金融产品来使得利率更具灵活性.金融机构在对客户的服务过程中,也创新了一些产品,这些产品应该说对利率市场化也有一定的促进作用.所以,利率市场化还是在不断地有序地向前推进.

周小川称,一年期存款利率可否上涨得更快一些呢?这个要考虑到国际形势,也就是说,在一些发达国家实行非常宽松的货币政策的情况下,全球流动性非常充裕,如果中国的利率上调太快的话,会导致大量的资本流入.

经过克服通货膨胀的努力,也参考国际形势的变化,负利率或迟或早会消失,会转变为正的实际利率,这是货币政策不断努力要实现的一个区间.

**人民币汇率双向浮动及升值趋势**

央行副行长兼国家外汇管理局局长易纲称,从整个预期来看,自去年第四季度以来,已经形成了比较持续的对人民币汇率的双向预期和双向波动.这种预期的双向波动持续的时间较长,范围浮动得也比较灵活,这是一个新的现象.这个现象在今年的头两个月一直还在持续着.

所以要不断地完善人民币汇率的形成机制,增强人民币汇率双向浮动的弹性,无论从国际收支平衡看,还是从市场的预期看,现在的条件是日臻成熟的.

政策意向是坚持扩内需、调结构、减顺差、促平衡这样一个方向,同时也坚持人民币汇率形成机制的市场化改革、市场供求关系在其中发挥更大作用这样一个方向,若这样的改革持续下去,汇率形成机制会越来越市场化,这也有利於促进国际收支平衡和经济可持续的发展.

周小川并称,看待贸易顺差还是逆差,也就是贸易平衡状况,还是需要看长一点的时间段.因为在年初、年中、年尾的时候,进出口商有些活动有一些季节性的规律,因此,还需要用较长的时间段来进行观察.

第二,外汇市场上的各种交易商,对每个月所公布的货物贸易的平衡状况是非常敏感的,说明外汇改革经过这麽多年的进展,市场供求关系对於汇率的形成正在起到越来越重要的作用.

而人民币汇率的浮动,主要还是跟中国的国际收支状况有关,因为人民币汇率浮动,不针对单一的一个货币,对美元浮动,对欧元浮动,对日元也浮动,因此如果说其他一些主要货币不稳定,不管是升还是降的趋势,从这个角度来讲,更需要人民币浮动机制灵活一些,这样,才能应对其他货币的变化.

当然,人民币浮动也不光是因为国际市场的变化,很大程度上也是根据自己国际收支的状况,外汇市场参与者所产生的供求关系的需要,这种关系更大一些.

是不是说人民币升值过程已经结束了呢?这个事主要取决於市场供求关系,不会那麽简单.对这个过程,全球经济不平衡,包括中国经济自身存在着所谓不平衡、不协调、不可持续的问题,校正的过程也不会是很短的时期,好象能有个非常明确的界限,忽然到哪天就结束了,事情恐怕不是这麽简单.当然,最主要的还是要通过分析外汇市场供求关系的变化来看这个趋势的变化.

在这个过程中,中央银行也是外汇市场的参与者,根据一定的规律对市场的供求采取某种干预.总的来讲,人民币汇率越是接近均衡点,市场供求就会起到更大的作用,也就是说要允许和鼓励市场供求关系起到更大的作用,中央银行在市场中的参与和干预的程度会有序地减弱,这样可以更加体现以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度.

**落实差别化的住房信贷政策**

央行副行长刘士余称,去年以来,国务院确定的关於房地产调控的各项方针政策,其中实施更加严格的差别化的住房信贷政策,这项政策的执行对房地产市场的调控起到了较好的效果.

但是也需要关注,去年房地产的贷款增速比整个银行贷款的增速大概低三个百分点左右,其中个人住房贷款的增速已经持续二十个月在下降,普通商品房开发贷款的增速相对於其他贷款也在下降.这既是房地产调控走向的一个好的表现,同时也要研究下一步可能会产生的影响.

主要金融机构对今年房地产金融业务有这样几个共识,第一,全面落实差别化的住房信贷政策.但是,在信贷实行总量管理的前提下,各家银行对个人居民首套自住普通商品住宅的贷款必须予以保证,符合条件的借款人购买首套普通商品住宅,银行要给予贷款.首先各家银行是自主定价,中央银行此前在关於个人首套房贷款利率上有一个下限,央行鼓励各家金融机构在央行的基准利率和首套商品普通住宅贷款优惠利率的下限之间,根据借款人的财务状况权衡定价.

第二,信贷资金要支持普通商品住宅的建设或开发,特别是对资质良好、市场有信誉的开发企业开发的普通商品住宅要给予大力支持,这是供给的主要方面.

第三,要积极地按照市场化、财务可持续的原则,支持政府主导的公租房为主体的保障房建设.第四,要切实防范风险.现在市场上出现的少数开发商搞的一成首付等,商业银行不能参与,要严格落实差别化的住房信贷政策.

第四,要切实防范风险.现在市场上出现的少数开发商搞的一成首付等,商业银行不能参与,要严格落实差别化的住房信贷政策.这就是要推动房地产市场的创新,包括银行住房抵押贷款的资产证券化,或者说大型商业楼宇的REITs信托房地产、信托投资基金,这些创新完全符合市场化的原则,我们要给予鼓励.

**坚持外储多元化的货币和资产配置**

易纲称,欧债危机还在继续,最近的情况稍微有些缓解,特别是上个星期五,希腊的PSI(民间债权人参与计划)取得了重大的进展,同时欧央行也通过长期的融资操作为市场提供了大量的流动性,从而使得欧债危机暂时有些缓解.但实际上很多问题还没有解决.

总体来讲,我们是支持欧盟、欧央行、国际货币基金组织对解决欧债危机的一系列政策,中国也在这个过程中作出了很大的努力.就我们的投资而言,大家知道,中国的外汇储备投资一直坚持多元化的货币和资产配置,自欧债危机以来,我们配置的原则并没有改变,继续坚持多元化的配置,继续投资於欧洲的市场,欧元区的市场.在配置过程中,多元化就意味着不把鸡蛋放在一个篮子里,这样可以起到"东方不亮西方亮"的平衡作用.

从一个投资组合来看,即使在欧元区的组合和欧洲的组合,我们都做到了保值增值.所谓保值,就是说组合的收益要跑赢当地货币的通货膨胀率,这样一个分散化的配置原则,我觉得是正确的,有效的,不管是在美国的次贷危机、雷曼危机,还是欧洲的主权债务危机中,这样多元化的配置和组合的投资理念,都起到了很好的效果.

今後对欧洲还是抱有信心的,中国的外汇储备是一个长期的、负责的投资者,我们相信欧洲有能力通过自己的资源,同时加上国际社会也给予一定的帮助,最终克服欧债危机,中国将来也会一直是欧洲和欧洲市场的投资者.我想,在克服危机的过程中,也要强调一点,就是要始终把风险防范放在工作的首位,外汇储备的经营原则是安全性、流动性和收益性,在坚持这样的原则下,会继续保持对欧洲的投资.

对於对日投资,易纲称,中国欢迎日方在达成协议的框架下,对中国的债券市场进行投资,同时中国也会在日本国债市场上或者固定收益市场上进行投资.至于说扩大对日元的投资,总的原则是这样的,非常希望在一个互利共赢的情况下进行投资.

中日两国在双方固定收益市场上,特别是在国债市场上,这样相互的投资和共同的合作、共同的发展,潜力还是非常大的.

**银行业高利润**

周小川称,银行业系统今年恐怕还面临着资本金不足的问题,还有一定的缺口.但是相对於其他行业,去年银行业的利润状况确实是不错的.

亚洲金融风暴期间以及危机恢复期间,银行是全面亏损,而且亏损留下的窟窿,之後好多年都没有完全补上.可是那个时候的利差比较高,而现在的利差则有所收窄.所以,高利润是不是完全是利差的原因,还需要进一步分析.至于高利润是否和金融服务业特别是银行业市场准入有关系?这个问题的提出还是有一定道理的.

利率市场化改革需要稳步地进行.存保的建立,作为一种条件,会对於金融市场准入的放宽、对於利率市场化的推进、对於存款人的保护等各个方面都会起到积极作用,因此是写入今年年初召开的全国金融工作会议的内容,这件事情反正迟早是要向前推进的,这个推进确实对於各方面的改革是有好处的,对於将来的竞争格局会也会有好处.

**民间借贷**

周小川称,人民银行很多年以前就有一个讨论和建议,是否应该参照某些国际经验搞一个放贷人条例,主要是针对民间借贷的.但是,如果不是正规的金融机构,并不在现有的监管部门监管职责之内,这方面如何推进、如何规范化,还涉及很多需要达成共识和协调的问题.

民间借贷的规范化,就是民间借贷要保持不能演变成募集公共存款,这是一条非常重要的界限.同时,高利贷也是不受保护的.(完)

--整理 李文科; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。