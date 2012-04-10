周小川：支持温州金融改革 鼓励民间资本进入金融服务领域

路透北京4月10日电---中国央行行长周小川近日赴浙江温州调研时称,温州金融综合改革要立足温州实际,鼓励和引导民间资本进入金融服务领域,在把握好方向原则的同时大胆探索.

央行网站周二刊登新闻稿援引周小川称,温州金融综合改革要解决温州当前经济金融运行中存在的"两多两难"(民间资金多、投资难;中小企业多、融资难)突出问题,探索民间融资规范化和阳光化途径,趋利避害.

"对於那些基本具备条件的改革任务,成熟一项,就启动一项,"周小川表示.

他并称,鼓励和引导民间资本进入金融服务领域,畅通民间投资渠道,改善小微企业和"三农"金融服务,拓宽企业融资渠道.

中国国务院常务会议3月底决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.

周小川表示,温州金融综合改革的要点和重点在於"减少管制、支持创新、鼓励民营、服务基层、支持实体经济、配套协调、安全稳定."

在实际操作中,一方面要加强组织领导,另一方面要充分发挥基层微观主体的积极性,做到"依靠市场、适应市场."

分析人士认为,温州金融综合改革试点昭示着中国向金融系统开放式改革迈出了新的一步,将有利於化解民间金融风险,及拓宽国内投资渠道.同时,开展个人境外直投试点为合理引导资金外流开辟了一条出路.(完)

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--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴

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