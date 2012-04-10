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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 10日 星期二 18:22 BJT

周小川：支持温州金融改革

据央行网站周二新闻稿，中国央行行长周小川近日赴浙江温州调研时称，温州金融综合改革要立足温州实际，鼓励和引导民间资本进入金融服务领域，在把握好方向原则的同时大胆探索。他表示：“对於那些基本具备条件的改革任务,成熟一项,就启动一项。”路透

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