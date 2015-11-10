周小川：推动人民币加入SDR 十三五期末人民币料成国际性货币（更新版）

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路透北京11月10日 - 中国央行行长周小川表示，要树立对人民币的信心，推动人民币加入特别提款权（SDR）篮子货币，成为可兑换、可自由使用货币。十三五期末，预计人民币跨境收支占中国全部本外币跨境收支比例超1/3，人民币成为一种国际性货币。

财新网援引其在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》辅导读本的文章称，将创新调控思路和政策工具，在区间调控基础上加大定向调控力度，增强宏观经济政策的针对性、准确性和前瞻性。完善以财政政策、货币政策为主，产业政策、区间政策、投资政策、消费政策、价格政策协调配合的政策体系。

他指出，“十三五”期间继续推进汇率和利率市场化。让市场在人民币利率形成和变动中发挥决定性作用，进一步增加人民币汇率弹性。选择和培育中央银行政策利率体系，完善货币政策传导机制。完善中央银行沟通机制，引导市场预期，提高货币政策有效性。

同时，深化投融资体制改革，发挥财政资金撬动功能，创新公共基础设施投融资体制。增强财政货币政策协调性，促进财政资源和金融资源的结合，发挥投资对增长的关键作用。

在推进金融业双向开放方面，周小川提出，有序实现人民币资本项目可兑换，包括转变外汇管理和使用方式，从正面清单转变为负面清单；放宽境外投资汇兑限制，放宽企业和个人外汇管理要求，放宽跨国公司资金境外运作限制；允许更多符合条件的境外机构在境内市场融资。

他并表示，要提升股票、债券市场对外开放程度，有序拓展境外机构参与银行间债券市场的主体范围和规模，扩大境内机构境外发行债券的主体类型和地域范围，放宽境外机构境内发行人民币债券限制，并允许更多符合条件的境外机构在境内市场融资。

同时，进一步加强双边和多边货币金融合作，以服务“贸易投资和产业链升级”为重点，从巩固人民币计价结算货币地位，向支持人民币的市场交易和估计储备功能推进。扩大人民币在周边国家和新兴市场区域化使用的便利性，逐步向国际金融中心和发达国家延伸。推动人民币对其他货币直接交易市场发展。

**提高直接融资比重，发展普惠金融**

周小川指出，中国总体金融结构仍以银行间接融资为主，资本市场制度尚不完善，直接融资占比仍然偏低，宏观杠杆率高企的同时经济金融风险集中于银行体系。

“‘十三五’时期，应着力加强多层次资本市场投资功能，优化企业债务和股本融资结构，使直接融资特别是股权融资比重显着提高。”他预计，从2014年到2020年，非金融企业直接融资占社会融资规模的比重将从17.2%提高到25%左右，债券市场余额占GDP比例将提高到100%左右。

他表示，深化创业板、新三板改革，完善多层次股权融资市场，以合格机构投资者和场外市场为主发展债券市场，形成包括场外、场内市场的分层有序、品种齐全、功能互补、规则统一的多层次资本市场体系。

同时，进一步发挥民间资本积极作用，拓宽民间资本投资渠道，在改善监管前提下降低准入门槛，鼓励民间资本等各类市场主体依法平等进入银行业。

他并明确，要顺应信息技术发展趋势，支持并规范第三方支付、众筹和P2P借贷平台等互联网金融业态发展。

周小川还称，发展多业态的普惠金融组织体系，构建多层次、广覆盖、有差异的银行机构体系。综合运用财税政策、货币政策和监管政策，引导金融机构更多地将信贷资源配置到“三农”、小微企业等重点领域和薄弱环节。

他强调，要强化综合经营监管，实现新型金融业态监管全覆盖，构建集中统一的货币支付清算和金融产品登记、托管、清算和结算系统，建设统一共享的金融综合统计体系和中央金融监管大数据平台。

“有效运用和发展金融风险管理工具，降低杠杆率，防范系统性金融风险。”周小川称。（完）