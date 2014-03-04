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中国财经 | 2014年 3月 4日 星期二 10:59 BJT

周小川：余额宝等金融产品肯定不会取缔

路透北京3月4日 - 中国人民银行行长周小川周二称，近期汇率变化是正常波动，而余额宝等金融产品肯定不会取缔。

新华社新华视点微博在全国政协会议第二天援引全国政协委员周小川的话称，“对余额宝等金融产品肯定不会取缔，过去没有严密的监管政策，未来有些政策会更完善一些。”

人民币汇率在中国两会前夕并未如期走出“维稳”行情，而是在央行加大干预力度下，尽展大开大阖的双向波动。上周五人民币波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位。

中国央行副行长易纲周一表示，对此不用过度解读，并称人民币双向波动会成为常态。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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