周小川：余额宝等金融产品肯定不会取缔

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月24日
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透北京3月4日 - 中国人民银行行长周小川周二称，近期汇率变化是正常波动，而余额宝等金融产品肯定不会取缔。
新华社新华视点微博在全国政协会议第二天援引全国政协委员周小川的话称，“对余额宝等金融产品肯定不会取缔，过去没有严密的监管政策，未来有些政策会更完善一些。”
人民币汇率在中国两会前夕并未如期走出“维稳”行情，而是在央行加大干预力度下，尽展大开大阖的双向波动。上周五人民币波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位。
中国央行副行长易纲周一表示，对此不用过度解读，并称人民币双向波动会成为常态。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。
路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。