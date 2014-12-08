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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 8日 星期一 14:10 BJT

中共中央前政治局常委周永康被开除党籍并移送司法机关

据中国新华社报导，中共中央宣布决定给予前政治局常委、前中央政法委书记周永康开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。周永康是中共近阶段开展反腐行动以来被调查的最高级别官员。7月29日，中共中央宣布对周永康进行立案审查。路透
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