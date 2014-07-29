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时事要闻 | 2014年 7月 29日 星期二 18:52 BJT

（修正）中共中央决定对周永康严重违纪问题立案审查--新华社

（修正标题措辞）

路透北京7月29日 - 中国新华社周二报导称，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据《中国共产党章程》和《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》的有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。

据公开资料显示，周永康于2007年担任中央政法委员会书记，中央社会治安综合治理委员会主任。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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