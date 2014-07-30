焦点：周永康被立案审查减少股市不确定因素 A股分析师纷纷唱多

作者 林琦

路透上海7月30日 - 虽然原中共中央政治局常委周永康被立案审查是一起典型的政治事件，但中国政治经济向来关系紧密，相当多的分析师将该事件视为A股市场的一大利好因素，并看好未来A股走势。

分析师较为统一的逻辑是：随着“打老虎”行动标志性事件的出现，下阶段中国的工作重心将更多转向发展经济，股票市场的不确定性因素减少，同时结合当前市场中低价蓝筹股的普遍上涨，料A股近期将走出一波小牛市。

“打老虎之后，反腐制度化将是新的主旋律，而工作重心也将转向经济，人心不再惶惶，资本市场也将正常化。”银河证券首席策略分析师孙建波指出。

国泰君安策略团队报告亦认为，反腐“打虎”阶段性标志事件出现，驱动市场的风险评价下调，未来A股仍将迎来估值的持续上升过程。报告重申沪综指.SSEC今年有望升至2,400点的判断。

报告指出，当下市场风险认识主要有两个来源。一是经济下滑带来的信用风险，而当前市场对地方设立不良资产管理公司认识不足，导致A股估值提升并未到位；二是反腐过程所形成的不确定性，而“打虎”阶段性标志事件显示这一风险出现下调，上述两个因素共同导致风险评价发生下降。

新华社周二报导称，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。周永康曾任十七届中央政治局委员、常委，曾任职中央政法委员会书记。这是中共中央近阶段开展反腐行动以来，被立案调查的最高级别官员。

“反腐升级彰显依法治国决心，利好中长期改革推进。”中信证券策略团队周三发布报告称，并预计下半年国内政策将更注重改革，更关注长期利益。

稳增长方面，报告预计未来政策措施更重视效率而非总量，例如强调优化财政金融资源配置和资金使用效率，提高投资的质量和效益。而促改革方面，下半年的改革看点在于深化投资体制，放开自然垄断行业的竞争性业务，提高简政放权质量，加快开放服务业和放开制造业准入限制等。

不过亦有部分分析师对上述观点不太认同。山西证券分析师杜亮表示，周永康被调查已流传许久，这已在市场预期之中，该事件本身对市场没有多大影响，股市还是按自己的运行趋势走。

中国A股市场标杆指数--沪综指周二已连续第六日收升，续创七个半月新高；周三早盘则现小幅调整，微收跌0.13%至2,180.39点。

**大盘迎来上涨契机**

上海一位券商分析师指出，A股大盘上周开始打破僵局持续反弹，上涨时点的选择让人有点看不懂。上周近十只新股集中申购，股市资金面相当紧张，大盘却逆势上涨，且增量资金入场迹象相当明显。

“当时我有点搞不明白，现在看来，有些资金应该提前知道消息了。”他说，周永康被立案审查，意味着近期政治层面的不确定性因素下降，经济发展的可预测性增加，料该事件对大盘的提振幅度在5-10%之间。

自沪综指7月22日突破前期平台放量上涨起算，至昨日共计六个交易日内累积涨幅约6.3%。

国内一券商资深分析师徐彪则更为乐观，他指出，“对中国而言，打完老虎干什么？搞经济！对中国资本市场投资者而言，打完老虎干什么？买股票！”

他表示，结合最近中央政治局会议的表述，可以预期这一轮经济上行的力度和持续时间，将超过原先预期，由此将带来工业增加值复苏超预期及企业融资成本的可持续回落，两者都对企业盈利情况起到正面提振作用。

徐彪建议，应上调对未来股市走势的预期，沪综指有望突破2,450点。在板块配置上，他建议从大盘小盘均衡配置，逐渐转为大盘占优。

“这一轮复苏的力度和持续性，很可能会超过2010年以来任何一轮；复苏力度决定蓝筹股空间，银行地产基础设施建设为代表的大周期板块将迎来动辄50%甚至更高的上涨。”他称。

孙建波预计，政策累积效应和经济环比改善的累积影响在短期情绪推动下爆发，维持对A股市场三季度相对乐观的判断，三季度反弹行情可持续，并看好金融地产及品牌消费和医药、电动汽车、机器人和智能生活服务的机会。

中国大型券商--海通证券发布最新A股策略简评称，周永康被立案审查及四中全会时间确定等事件有助于提高市场风险偏好，并指出，A股中级反弹的三个条件已具备：基本面平稳、政策提高风险偏好、增量资金入场。建议近期提高仓位，持有成长股，加仓金融股。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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