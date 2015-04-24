（更正）中国致力于资本项目有管理的可兑换 而非完全自由兑换--周小川

(更正消息来源为周小川在IMF的英文发言稿，并修正译稿内文措辞)

路透北京4月24日 - 中国人民银行行长周小川在国际货币基金组织（IMF）会议上表示，目前中国仅有少量资本项目不可兑换，在汲取了全球金融危机的教训后，中国已不再追求传统意义上的资本项目完全自由兑换，而是改为推动实现有管理的资本项目可兑换。

他在IMF4月18日会议发言称，根据IMF对资本项目交易的40项分类，目前实现完全或部分可自由兑换的有35项，仅五项仍属于完全不可自由兑换。这五项主要涉及到个人跨境投资以及非居民在境内市场发行股票和其他金融工具。

“因此，中国离实现人民币资本项目可兑换的目标不远了。”IMF提供的周小川英文发言稿称。

周小川表示，今年是IMF特别提款权（SDR）份额总检查的年份，也是中国十二五规划的最后一年。中国今年计划推出一系列改革措施，以进一步开放仍不可兑换的资本项目，使人民币在更大范围内可自由使用。

这些措施包括：1）中国将放宽个人投资者跨境投资渠道，包括推出合格境内个人投资者（QDII2）试点；2）中国将引入深港通，允许非居民在境内市场上发行除衍生品之外的金融产品；

3）取消大多数外汇管理的事前审批事项，建立有效的事后监管和宏观审慎管理制度；4）为海外机构投资者投资中国资本市场提供更多便利；5）通过清除多余的政策障碍和提供必要的基础条件，促进人民币在国际上的使用；6）采取必要的步骤健全风险防控。

周小川行长指出，中国经济正在步入新常态，经济增速虽有所放缓，但仍然处于合理区间，就业增长保持稳定。为此，中国政府正在积极推出简政放权、价格改革、扩大开放和进一步提高人民币资本项目可兑换程度等一系列改革措施。

他表示，中国将继续执行稳健的货币政策，并根据经济和通货膨胀走势进行适应性调整。全球金融危机以来的经验表明，货币政策可以为结构改革创造机会，但单纯依赖货币政策也会带来风险。

**有管理的可自由兑换**

周小川指出，全球金融危机后资本账户可自由兑换的概念已经发生了改变，中国正在寻求实现的资本账户自由兑换不再是基于完全或可自由兑换这样的传统概念。而是从全球金融危机中吸取教训，采取有管理的可自由兑换的概念。

在实现人民币资本账户下的可自由兑换之后，中国将继续管理资本账户交易，但将以一种相当不同的方式进行，包括使用宏观审慎的方法限制跨境资本流动的风险，以及维持货币价值稳定和金融环境安全。

中国将在以下四种情况下保留资本项目管制：

第一，跨境金融交易如果涉及到洗钱、为恐怖主义融资，以及过度利用避税天堂的，都应该被监控和分析。这种作法也被大多数国家广泛采纳。

第二，新兴市场经济体仍旧需对外债进行宏观审慎管理。私人部门过多的外债和明显的货币错配是亚洲金融危机的源头。各国需要从金融危机中吸取教训，宏观审慎的方法在必要时也可以用于管理外债。

第三，中国将在合适的时机管理短期投机资本流动，但应解除对支持实体经济发展的中长期资本流动的管制，这也是IMF的建议。

第四，应加强国际收支统计和监测。正如IMF在全球金融危机后所建议的，当国 际市场出现反常的波动或者国际收支出现问题时，各国可以采取暂时性的资本控制措施。

周小川上月表示，今年将实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放，并根据人民币变成自由使用货币的框架来审视和修改《外汇管理条例》。(Full Story) （完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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