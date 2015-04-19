中国将加快改革推动人民币加入SDR货币篮子--周小川

路透上海4月18日 - 中国人民银行行长周小川表示，目前人民币加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子的评估正在有序进行，中国也会加快自身改革推动这一进程。

据新华社周五稍晚报导，他在IMF和世界银行春季会议期间表示，人民币加入SDR的技术评估才刚刚开始。中国政府在“十二五”（2011-2015年）规划里提出要实现人民币资本项目可兑换，今年是十二五最后一年，随着人民币国际化的推进，也出于中国自身在贸易、投资、金融市场活动中的需要，中国政府会加快改革，推进这一目标的实现。

IMF亚太区副主任马库斯·罗德劳尔周五表示，近期人民币对美元贬值幅度较小，但人民币实际有效汇率已经升值了10%以上，人民币汇率目前没有被低估，IMF目前正在对人民币汇率进行评估。

他称，人民币汇率正接近均衡水平，但受油价走低等因素影响，中国外贸顺差有所加大。对此，IMF将在评估中密切关注。

IMF将于5月开始其五年一度检讨SDR货币篮子的非正式程序，人民币能否晋升其中为关注焦点。IMF总裁拉加德周四称，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子标准。

对于一季度中国经济增速放缓到7%，周小川认为，虽然经济增速放缓，但是为结构调整、转变增长方式赢得了更多空间，稍慢一些的增速有利于中国实现更平衡、更可持续的增长。

他指出，作为一个大经济体，内因作用对中国经济的影响更为明显；同时，世界经济整体复苏还相对缓慢，外需还比较疲弱，这对中国进出口会产生影响。但是，外部环境的负面冲击已经大大小于金融危机时的情形。

中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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