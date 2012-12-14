《周子衡专栏》中美应达成新的货币共识

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)
撰稿 周子衡
1997年起中国不谋求本币贬值,港澳相继回归,2000年中国加入世贸组织;2005年中国实行汇改、渐进升值,北京办奥运,2010年经济规模超过日本.七年汇改,事实上就是两国共同"操纵汇率"的七年.
人民币需要仰赖美元提携,美元也需要人民币的支持.近两年来,这一情况正在变化,中方开始更大声地、持续抱怨收购美企遭受歧视,这意味着中国美元缺乏投资渠道,并受到美联储货币政策的威胁,资产缩水受损;美方则一直挥舞关贸惩罚的大棒,时不时地、赤裸裸地敲打中国.中美之间需要达成新的货币共识,以巩固日益紧密的两国战略关系,拓展双边、地区性、乃至全球领域共同利益.
去年底,日本首次购买中国国债,五个月后中日双方实现货币直接兑换;今年四月,石原在美抛出购岛论,菲律宾与中国在黄岩岛对峙,五个月后野田政府完成钓鱼岛国有化,人民币随后即进入台湾实现与台币的直接兑换;10月,港币兑人民币破8……东亚岛争和人民币国际化两条脉络或明或暗地交织在一起,引发各色联想与诸般揣测,甚有言论"人民币国际化或加剧地缘政治紧张".果真如此吗?
北京明确宣示立场:二战后的东亚国际秩序必须得以维系;二战后的国际货币体系必须加以修正.华盛顿论调也格外醒目:东亚地缘政治必须加以"再平衡";美元地位必须得以维系.在地缘政治和货币体系上的中美争衡,已成为后冷战时代全球力量演变的轴心或支点.
2020年,美国或将成为全球最大的产油国,届时中东的油路安全,或将不得不由其最大的买家东亚(中日韩)来承担.问题是,一旦如此,接下来石油贸易的定价、结算与支付是否亦应有东亚货币来担纲?进而,石油等能源类的投资中,东亚货币是否将更进一步?
欧洲失去美军在中东的屏障,必然强化与东亚的安全与货币联系.届时,美元或将受到亚欧货币的强力压迫而回缩,抑或美军被迫继续担负油路安全的国际义务,藉以维系美元的国际地位.这便是华盛顿的两难:要么出兵,要么退钱.也许届时,由不得山姆大叔半点犹疑,一旦亚欧率先作出抉择,美债就成了待宰的羔羊,华盛顿的战略优先选择权一去不返.因此,认为北美油页开采促使美国独善其身,那也是一厢情愿,军力回缩和货币回缩势所必然.
究其原因,美国的国力发展到了难以为继的地步,亦即正在走过历史的峰点.这个变化是全球地缘政治变化乃至加剧紧张的根源所在.
冷战时期,美国是西方阵营领袖,整合全球资源以战胜苏联,美国事实上获取了冷战红利.冷战结束,和平红利时代到来,美国作为全球领袖必须放大这一红利.从美军方流出的互联网技术开始发力,事实上,这是冷战红利"军转民"的一部分,它成就了所谓的"新经济",亦即网络泡沫繁荣.
泡沫破裂后,通过金融创新再度刺激出债务繁荣.其间,美军发起并打赢了中东、中亚的反恐战争.及至2008年金融海啸,和平红利时代的繁荣转为持续的经济萧条.单极世界下的地缘政治堤坝出现多条裂缝,华盛顿认为,东亚势将成为导致决堤的关键裂缝,因此白宫决定"重返亚洲",以其当下过剩的军力来"再平衡"中国的崛起.
没有理由认为,中美将重陷美苏对峙.两国货币关系如此紧密,犹如一对连体婴儿,共享货币脏器,且已经生长得体量巨大,彼此从不习惯到熟悉,从尽力忍让到相互包容,使得双方不得不彼此克制,相互协调.
所谓"人民币强力国际化"其本质即"人民币的去美元化",有如为连体婴开刀分身.中德贸易以本币结算意味着中欧贸易结算亦将脱离美元,中日贸易本币结算亦然.全球最大经济体之间的主要贸易结算脱离美元,将意味着美元时代的终结,亦即单极世界的终结.
这是一个必然的趋势,美国至少不愿看到这个局面的加速到来,更不愿丧失对于这一态势施加足够影响的机会与能力.因此,虽然无力阻止也无理由来干涉人民币国际化,但是,美方还是试图为人民币国际化划出"红线".中方违逆美方的意愿,单方加速本币的"去美元化",亦即所谓的"强力"国际化,就要为加剧地缘政治紧张负责.
这样一个逻辑似乎根本不值一驳.试问如果人民币"去国际化",地缘政治是否就不再紧张了呢?当然,根本无法得出这样的结论.是故,只能为人民币国际化设下是否"强力"这样一条有伸缩度的"红线".
看来,中美双方需要在不贬值继而持续升值等"旧货币共识"后,找到"新货币共识".但是,这个共识根本不在钓鱼岛,也不在黄岩岛,更不在南沙.从南海到东海的岛争就像是小孩子的幼齿疼痛,终归要换为恒齿.
为岛争或"航行自由"而来的美舰表面上像是"拔牙"的钳子,实际上是美元锁牢东亚经济板块的带倒刺儿的挂钩而已,是在这一地区日渐跛足的美元经济的绑腿与护膝."再平衡"不是为了寻求共识,更像是在制造分歧.要知道,英文Rebalance的本意是"强化制衡",绝非可以想象为"协调平衡"、求得共识.
亚洲拥有全球最大的制造业产出、最大的国际贸易量,这里的劳动力数量也冠于全球,而其货币基础是美元.美元曾经是这一地区经济繁荣与成长的支柱之一,然而今天它在这里受到了怀疑,更不能预示充满希望的未来,人们正自觉不自觉地用各种方式试图摆脱它.人民币国际化正是这一态势的关键部分.
人民币"去美元化"不是使得这个世界更加动荡的原因,相反,地缘政治的人为紧张根本不能阻止人民币国际化的步伐.均势战略、炮舰外交、价值观输出等这些冷战时期的"老三样儿"无助于在东亚挽救美元的颓势.像通过技术创新开发油页资源一样,美元地位的巩固以及美元经济的繁荣需要新的观念、新的技术与新的资源.毫无疑问,这"三新"也将极大地推进中美两国的货币新共识的形成.(完)
(作者就职于中国社科院金融所)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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