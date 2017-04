周大福珠宝以1.5亿美元收购奢华钻饰品牌Hearts On Fire

路透香港6月18日 - 香港珠宝零售商--周大福珠宝集团有限公司(1929.HK) 周三宣布,将以现金总代价1.5亿美元(约11.7亿港元)收购奢华品牌钻饰公司Hearts On Fire Company LLC。

公司的声明称,已于美国纽约时间6月17日与Glenn Rothman、Hearts On Fire Holdings Trust、HOF Executive LLC、HOF Employee LLC 及Fine Diamonds S.A.订立有条件协议,以收购该等卖方持有Hearts On Fire的所有股权。

Hearts On Fire于1996年由Glenn 及Susan Rothman创立,是一家奢华品牌钻饰公司,以The World’s Most Perfectly Cut Diamond?,制造高级婚礼及时尚珠宝产品。截至2012年及2013年12月31日止财政年度,Hearts On Fire的经审核销售净额分别约为9,930万美元和1.048亿美元。

周大福表示,Hearts On Fire品牌及产品组合可补足集团的现有品牌及产品。建议收购符合集团优化产品组合、致力推广高价值产品以迎合消费者的消费模式,并鼓励客户再消费的策略。

于2013年内,价格介乎1,000美元至1万美元的产品约占Hearts On Fire珠宝销售额的75%,其余销售之产品价格大部分为1万美元以上。

除Hearts On Fire现时的销售网络外,周大福表示计划将Hearts On Fire产品在其大中华区现有之零售网络以店中店及店内专柜之策略推售,预期此举将可于建议收购完成后六个月内展开。

周大福周三收报11.02港元,过去一个月累计涨5.8%。(完)

