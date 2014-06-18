周大福企业竞购渣打银行旗下安信信贷

路透香港6月17日 - 周大福企业有限公司董事郑家纯周二表示，公司在竞购渣打银行(STAN.L) 旗下的香港消费信贷业务安信信贷。周大福企业为香港富豪郑裕彤家族旗下专门从事投资的公司。

身兼周大福珠宝集团有限公司(1929.HK)董事局主席的郑家纯对记者表示，“目前仍在竞购阶段”。

他称，“这是周大福企业这间私人公司的投资，与上市公司无关，不会影响周大福珠宝的财务实力，”他没有作更多评论。

知情人士上月表示，日本新生银行(8303.T) 和凯雷投资集团(CG.O)等是进入最后一轮竞购安信信贷的企业。入围的其他竞购公司包括非银行借贷机构Pepper Australia和香港消费金融企业亚洲联合财务，以及周大福企业有限公司。(完)

(编译 于春红; 审校 屈桂娟)

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