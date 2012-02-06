《周文渊专栏》人民币国际化是国际金融体系变革的一个机遇

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)
以历史的眼光来看，人民币的崛起是遵循经济发展规律的内生过程，崛起是一种历史的必然，顺应这种趋势，符合全球经济发展利益。
国际货币体系只是一层面纱，其背後决定力量应是各国经济体的相对竞争力。观察从19世纪中後期至当今货币体系的发展，无论是国际金本位制时期的英国，还是布雷顿森林体系下的美国，或者是布雷顿森林体系崩溃之後的德国、日本；在经历持续的贸易顺差、积累高额的储备货币之後，英镑、美元、德国马克、日元都经历了国际化、储备化、“本位化”；这些货币也部分承担了世界货币的职责，成为交易、结算、支付的货币工具。持续的贸易顺差反映经济体生产效率的竞争力，充足的国际储备既保证了信用偿付，也能够为全球经济发展提供流动性支持，这两个条件构成了货币国际化的必要条件。
目前，中国GDP占世界的比重从2005年的5.0%上升到2010年的9.5%；全年货物进出口总额29728亿美元，比上年增长34.7%，占世界贸易总额的比重接近10%。自1995年开始，中国对外贸易已经连续16年保持顺差，其中2010年进出口差额（出口减进口）1831亿美元。截止2010年年末，中国的外汇储备规模为2.84万亿元，还有2000亿美元左右的主权基金，人民币是世界外汇储备最高的国家，中国已经具备货币国际化和货币崛起的必要条件。
更为重要的是，我们认为在这两者条件具备之後，货币的崛起是内生性的，是经济金融发展的必然。一国产品竞争力的提升会造成世界各国对该国商品的需求上升，而购买一国商品，理论上是需要该国货币的，或者是需要一种本位货币来结算；当前是美元，但我们看到美元汇率在经历持续贬值，波动性也在加大，其信誉在下降；随着一国贸易顺差的积聚，世界各国对该国货币的需求应是上升的，该国货币也就实现了国际化。而持续的对外出口，意味着国内保持高储蓄率，高储蓄率意味着资金充裕；高额的外汇储备使得该国流动性充裕，资金价格低下，流动性向外扩溢，随着对外投资的扩张，该国货币也就顺理成章地流通到国际。这其实是很浅显的道理，英镑、美元、欧元、日元都走过同样的道路。
从国际货币体系的运行来看，英镑、美元都成功地主导了一个阶段的货币体系，而德国马克，欧元，日元都无法最终成为主导性的世界货币，其原因在於这些货币的不稳定性，要想承担起世界货币的责任，该国货币价值必须稳定。币值稳定的货币，人们对其价值会有一个基本的认识，而且对其有足够的信心；只有一国货币稳定，钉住该国货币才有助於增强钉住国货币的信誉和稳定性，起到稳定贸易和投资的作用；进出口在选择贸易结算货币时，被用於金融资产标价的货币都需要稳定，不然将会造成贸易和金融混乱。日元国际化的不尽如人意之处正是因为汇率的巨大波动。日元在1985年後的10年中快速升值，由1985年2月的1美元兑260日元上升到1995年4月的80日元，最终导致了日本经济衰退；在1995年达到巅峰之後又以几乎同样的速度贬值，到1997年2月跌至120日元，以致出现“全世界都在抛售日本”，汇率的大起大落直接影响了非居民对货币的持有信心，制约着日元国际化的发展。另外一个因素是本位货币惯性，美元的世界货币地位对其他货币的发展产生了约束，当前人民币的国际化同样面临这一问题。
人民币国际化符合全球经济发展利益，有利於资源的优化配置和全球生产效率的提高。当前的货币体系正如之前所论述，对美元、美国给予了极大的纵容，这种放任自流，使得美国的财政约束废弛，使得金融效率低下，使得全球通胀高企；人民币的国际化，有利於为全球经济提供稳定的交易货币，有利於为全球经济提供流动性支持（目前唯有中国能为全球经济提供有储备的流动性，也即中国提供的流动性是实实在在的，正如布雷顿森林体系初期的美元、金本位时期的英镑一样），这种流动性支持，不是美元的滥发，而是对应着经济效率的储备提供，因此能更多地促进全球经济结构的平衡。更重要的是，人民币的不断崛起，将促进国际货币体系的自发调整，进而会迫使美国寻求更稳定的国际货币体系安排，有利於促进新的国际货币体系的形成。
因此，从全球经济和中国利益出发，应该乐见人民币的国际化进程。在经常账户顺差，外汇储备等硬性条件具备的前提下，应该鼓励人民币在软性条件下继续完善，而完善的关键之一即推动人民币保持币值的稳定，而不是一味强调升值。人民币币值的稳定，要保证人民币实际有效汇率的稳定，对外是汇率，对内是通胀。对外的稳定，即人民币汇率不能出现剧烈升值，或者是出现大幅贬值，目前人民银行对人民币汇率的稳定承担了更多的责任，这种责任在某种程度上说是必要的，因为有前车之鉴，剧烈波动的货币，即使是升值，都会对其国际化带来不利影响。其次，当前比较棘手的是对内的稳定，即人民币的国内价格，通胀问题；控制物价是央行的第一要务，目前国内的通胀形势仍比较严峻，央行应适时采取措施，控制物价在温和水平。
当然在保持币值稳定之外，人民币国际化还有很多路要走。包括国内金融市场开放、资本项目可兑换、人民币汇率形成机制、利率市场化；对外推动人民币对外投资，鼓励人民币结算，目前正在稳步推进；未来应该继续有序推动，特别是人民币对外投资，应尽快纳入日程。
(作者为国泰君安固定收益部研究主管)
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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