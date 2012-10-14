银行业利润高非垄断造成--周小川

* 中国银行业利润高不是垄断造成的

* 应对系统性危机,政府应该及时参与救助但同时也需要防止道德风险

* 中国央行没有多印票子,避免出现大幅度通货膨胀

路透北京10月13日电---中国央行行长周小川日前撰文称,中国银行业盈利能力较强、利润较高是客观存在,非垄断造成;央行每年按照经济增长对货币供应的需求,基本上按照预先设计的、相对稳定的速度投放基础货币,最终做到了基本上没有多印、多投放票子,避免了出现大幅度通货膨胀.

金融研究杂志第九期刊登他的署名长篇文章《金融危机中关於救助问题的争论》并称,应对系统性危机,政府应该及时参与救助,但同时也需要防止道德风险.

"救助问题已经成为应对全球金融危机和主权债务危机过程中的一个焦点问题."周小川指出,"中国是倾向於救助的,过去一些出问题的金融机构大多数都得到了救助."

他指出,和西方成熟市场相比,中国的问题金融机构在数量上和处理上是有区别的,从发展的角度看,也要结合金融业改革发展的状况做进一步考虑,权衡点也应该逐步有所变化.

应对系统性危机,政府还是应该及时参与救助,但同时也需要防止道德风险.这需要在两者之间进行必要的取舍、协调,取得平衡,尽可能减少道德风险.

"在危机过程中,在经济复苏还非常脆弱的时候,对系统重要性金融机构加强资本和监管要求是一把双刃剑,需要作出合适的政策取舍."周小川称.

他指出,过去人们不太主张央行参与救助,理论储备比较欠缺,认识比较模糊,这次金融危机的经历要求尽快开展研究,研究其传导机制、成本分担、利益分配及其最终效果.

在谈到中国银行业垄断问题时候,周小川称,中国除了工、农、中、建、交等大型银行,还有数百家各种类型的中小商业银行,还不包括2,000多家的农村信用社和村镇银行,因此说银行业垄断恐怕站不住脚.

**中国没有多印票子**

银行参与金融危机救助被广为运用的是"扩大央行资产负债表",周小川认为,为了救助采取一些权宜之计是必要的,至少避免了危机扩散、深化、又减轻了中央银行基础货币扩张带来的压力,避免经济马上出现通货膨胀,为经济复苏,金融恢复争取时间.

之後也可以逐步"退出"市场,通过出售持有的资产,收缩中央银行资产负债表规模,降低中央银行负债,真正收回过去投放的流动性.

他分析指出,中国外汇储备从2002年开始快速增长,从2,000多亿美元一直到目前的超过三万亿美元,这个过程中人民银行的资产负债表随之快速扩张,资产方是不断积累的外汇储备,负债方则是外汇占款的投放.这时候,人民银行就要想办法把这部分负债转换形式,吸收回来,这就是所谓的"对冲".

人民银行采用的"对冲"手段包括提高存款准备金率、发放中央银行票据,开展各种公开市场业务操作,收回过多的流动性.

"这样从印票子的数量这个角度看,每年按照经济增长对货币供应的需求,基本上按照预先设计的、相对稳定的速度投放基础货币,最终做到了基本上没有多印、多投放票子,避免了出现大幅度的通货膨胀."周小川称,当然这并不意味着显示经济就没有通货膨胀了,物价上涨有各种复杂的原因.

他指出,对於外汇储备积累投放的基础货币,中央银行在总体上予以了充分的对冲,经济中的物价上涨更多的是由其他因素导致的.此外,对冲过程本身也收到了其他各种因素的影响,比如在时机、数量上会受到一些干扰,还要考虑经济增长对货币投放增加的需要,因此也没有必要100%对冲,平均而言对冲85%-90%左右可能就足够了.

周小川认为,中国外汇储备不会无休止地增长,事实上中国经常项目顺差占GDP比重已经过了顶峰,会在今後不断降低到一个合理的水平.到那个时候,外汇占款增长速度与经济增长速度会很好的匹配起来,就会逐步消化过去中央银行资产负债表规模的扩张,从而消除因外汇占款而可能导致的长期通货膨胀压力.

但他提到,在中央银行参与救助导致资产负债表扩张的过程中,有两个方面值得注意,一是需要考虑在负债方进行适当的调整,收回由於救助而投放的过多的流动性,防止通货膨胀.

二是要着眼于动态长期的调整,既要克服危机,推动经济复苏,又要考虑消除长期通货膨胀压力,在刚开始复苏时,可能通货膨胀难以避免,甚至短期内一度会很高,但後面要减下来,以至于在未来中长期内实现基础货币投放与经济增长相互匹配,保持总量上的均衡.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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