周小川：中国经济下行压力仍较大

路透北京8月24日电---中国人民银行行长周小川称,中国经济增长下行压力仍然较大,维护金融稳定亦面临新的挑战,因此要加快重点领域和关键环节改革,完善逆周期宏观审慎管理框架.

金融时报周五报导,周小川在近日人民银行召开的"中国首次金融部门评估规划工作总结座谈会"上发表上述讲话.

"经济发展面临的国际形势仍很严峻,经济增长下行压力仍然较大,"周小川指出.

他表示,随着经济结构调整和增长方式转变,利率市场化和汇率形成机制等改革的深入推进,金融市场环境将发生相应的变化,维护金融稳定面临着新的挑战.

他表示,未来要针对新情况,加快重点领域和关键环节改革,继续加强和改进金融宏观调控,完善逆周期的金融宏观审慎管理制度框架,鼓励金融创新,加快存款保险制度建设,建立健全危机管理和金融稳定框架.

周小川并称,中国未来要加深与国际金融组织的合作与交流,积极参与全球经济金融治理改革,主动参与国际金融标准与准则的制定和修订.

中国於2009年8月正式启动由国际货币基金组织(IMF)和世界银行对中国进行的首次"金融部门评估规划"(FSAP)评估,历时近三年方完成,这也是中国金融体系首次接受国际组织进行的独立评估.

作为具有全球系统重要性金融体系的25个国家(地区)之一,中国今後将每五年开展一次FSAP更新评估,并在每次FSAP评估结束两年後就建议落实情况接受金融稳定理事会(FSB)的"国家同行评估".(完)

--发稿 乔艳红; 审校 林高丽

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