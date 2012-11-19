周小川：经济转轨易造成过热 货币政策需始终强调防通胀

路透北京11月19日电---中国人民银行行长周小川称,中国经济处於转轨过程中,经济过热倾向往往多於通缩倾向,货币政策需要始终强调防范通胀.

周小川周末在北京的一个金融论坛上表示,中国的金融改革以自下而上方式进行,既积累经验,又保护基层积极性,无论是地方还是企业的基层都有创新改革动力.改革应允许试错.

"中国处於向市场经济转轨过程中,财务'软约束'现象依然存在,尤其是各地方举债、上项目动力都很强,都希望'银根'松一些,容易造成经济易热不易冷、潜在通胀压力较大等问题."周小川在同日举行的财新峰会上说.

他解释称,在亚洲金融危机以後,亚洲国家政策普遍趋向保守,积累大量外汇储备.中国也不例外,在较长时间里面临着国际收支双顺差格局,外汇大量流入导致流动性被动投放较多,对物价形成压力.

不过,周小川亦表示,中国货币政策具有多重目标,即维护低通胀,推动经济合理增长,保持较为充分的就业及维护国际收支平衡.在经济体制转轨过程中,中国最主要的任务之一就是消除价格扭曲,转向市场化价格体制.

“如果只关注低通胀,就会对任何价格改革持抵制态度,使央行陷入尴尬局面."他说.

国家统计局此前公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅1.7%,为33个月最低水准,意味着本轮通胀周期底部或已形成.预计未来通胀将温和上行,但整体仍会是平稳可控.

目前中国金融宏观逆周期式调控工具包括公开市场操作、利率、存款准备金率和资本监管要求等.周小川称尽管有些调控工具现在并未使用,但应丰富调控工具,以便需要时使用. 中国货币政策工具正转向更加市场化的手段,但周小川承认,有时还会经济手段与一些行政手段并用,导致政策力度波动过大. 对於人民币汇率,他表示,随着汇率浮动区间逐渐扩大,中国经济结构调整取得积极进展,对外失衡程度大幅降低.

中国央行数据显示,10月外汇占款净增额连续第二个月回升,但大幅低於市场预期,显示在管理层推动的国际收支平衡政策已显现效果,外汇整体供需正趋向于平衡.(完)

--发稿 谢衡; 审校 屈桂娟

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