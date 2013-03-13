周小川：需高度警惕通胀（更新版）

* M2增长13%代表已转为中性不再是宽松的货币政策

* 2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕

* 央行或将采取措施以期稳定物价、稳定通胀预期

* 国家将采取综合措施继续支持铁路投融资

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路透北京3月13日 - 虽然中国经济复苏仍显脆弱且不均衡，中国央行行长周小川周三却明确表示，今年的M2(广义货币供应量)增长13%的目标代表着稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。

周小川在全国人大的新闻发布会上更重点表达了对通胀的关注，表示2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。

“（13%）如果与去年和前年实际实现的数字相比，应该是趋于更紧一点，这表明大家对于保持物价基本稳定的强调。”周小川说。

13%的广义货币供应量（M2）预期增长目标，是自“十一五”(2006-2010年)以来这一指标的最低目标值。

中国国务院在向“两会”提交的政府工作报告中称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；广义货币供应量（M2）预期增长目标拟定为13%左右。

历史统计数据显示，2006-2010年期间，M2增长率的平均目标值为16.4%，实际平均值为19.7%；而2011-2012年，M2增长率的实际值已经连续两年低于目标值。去年M2增长目标为14%,全年实际增速为13.8%.

虽然中国央行的调控目标同时有四大调控目标--低通货膨胀、促进经济增长、促进就业和保持国际收支平衡，但周小川反复强调，最重视的还是第一个目标，保持物价稳定，即希望能够在较低通胀的前提下，实现经济的平稳增长。

“这四个目标确实有时候相互之间会存在不一致，是需要权衡的。你不能光为了实现一个目标，牺牲别的目标太多，这中间需要权衡，但是也不能叫困境。”他解释称。

中国统计局公布数据显示，受春节期间食品价格涨幅较大推动，中国2月CPI同比上涨3.2%，环比上涨1.1%，同比涨幅跳升至去年4月以来最高水平。不过随着季节性因素消失和天气回暖，预计3月起通胀将回落，上半年通胀压力依然比较低。

周小川亦称，货币政策更主要的是应对总需求，主要是根据像CPI这样的消费物价指数以及生产资料价格指数来调整货币政策。他并建议，不仅要关注CPI同比、还要留意环比。

安信证券最新报告就称，将1、2月份的CPI通胀合并，其水平和去年12月大致接近。考虑近期食品价格的趋势，通胀在短期压力不大。

**铁道部融资“定心丸”**

纷扰已久的中国铁道部改革方案终于落定，铁道部一拆为三以实现政企分开，不仅影响到现有铁道债投资者，也令市场关注铁路后续融资方式。中国央行明确表示，下一步国家将会采取综合性的措施支持铁路建设、支持铁路的投资和融资。

央行副行长刘士余说：“国家对铁道部原来贷款或债券等各项支持措施和支持政策不变，所以说商业银行对铁路总公司的贷款，各类机构投资者持有的中国铁路总公司的债券不会因为铁道部的改革而改变信用状况。”

据国务院周日提请全国人大审议的国务院机构改革方案，将实行铁路政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。

刘士余表示，铁道部政企分开，原来由商业银行向铁道部发放的贷款以及铁道部发行的债券，铁道部下属企业从商业银行拿到的贷款都由新组建的中国铁路总公司继承。

全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生此前表示，铁道部机构改革，银行对于原有铁路系统的贷款、债权债务关系仍然是明确的，会有一个合理的承接过程；铁道部借款人的法人实体性质比以前更加明确，对银行更有好处。

现任铁道部部长盛光祖周日表示，目前铁道部资产负债水平并不高，未来铁路总公司运营上并不会存在风险。政企分开后，中国铁路总公司的资本数额需要通过资产评估后界定。而未来的铁路项目建设，将会分类考虑。公益类项目，政府投入加上社会资本投入；若是经营类项目，鼓励民营资本和社会资本积极投入。(完)

(发稿 谢衡/张胜男；审校 黄凯)

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