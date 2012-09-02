周小川称银行间债市日益重要 推动信用债市改革已有部际共识

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海9月2日电---中国人民银行行长周小川近日指出,银行间债券市场的跨越式发展,使其在国民经济中的地位日益突出.银行间债市在宏观调控、资金配置、价格形成和风险管理中,发挥着日益重要的作用.
周小川在银行间市场交易商协会成立五周年座谈会上表示,按照国务院的统一部署,人民银行、证监会、发改委已成立部际协调机制,并召开第一次会议,就进一步推动公司信用类债券市场改革发展的思路达成共识.
各有关部门将在现有分工基础上,按照法律赋予的职责,各司其职,各负其责,加强信息共享和政策协调.有关方面和市场成员也要支持、关心市场新型自律管理方式的探索实践,形成发展市场的合力
周小川还称,交易商协会是中国金融市场改革的重大制度创新.协会充分动员市场参与者力量,紧紧围绕实体经济发展需求,加快体制机制和金融产品创新.有力推动了银行间债市跨越式发展,市场规模快速扩大.
截至2012年7月末,非金融企业债务融资工具余额达到3.59万亿元人民币,占企业直接债务融资规模的60%;公司信用类债券余额达6.2万亿元,占债市整体余额的25.8%,市场规模已排名世界第三位,亚洲第二位.
银行间债市在原有产品基础上创新推出企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据;推出信用风险缓释工具,填补信用衍生产品市场空白;推出定向发行方式,形成定向发行和公开发行双轨并行的债务融资工具市场发行机制.形成以银行间场外债券市场和交易所场内债券市场并存、分工合作、互通互联的债券市场体系.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 黄凯
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