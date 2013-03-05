周小川：今年M2预期增长13%旨在强调货币不能过快增长（更新版）

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路透北京3月5日 - 如市场各界所预料，中国货币当局越发关注货币超发的后遗症，并将逐步控制新增规模。中国央行行长周小川周二称，今年广义货币供应量(M2)预期增长13%左右，旨在强调货币供应量不能过快地增长。

周小川在“两会”(全国人大和政协会议)期间参与江西人大代表团讨论的间隙表示，M2增长13%是一个预期，不是一个目标。

“这个数字与往年比较起来，还是强调货币供应量不能过快地增长...还是应该朝这个方向来理解的。”周小川说。

当记者问到M2是否定得太低，是否为应对海外宽松货币环境时，周小川表示，2008年四季度金融危机对全球经济和中国经济产生严重影响的情况下，“我们反应是非常快的，当时出手要快，出拳要重...有的国家开始出手较慢，现在力度比较大。”

中国国务院周二在向“两会”提交的政府工作报告中称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；广义货币供应量（M2）预期增长目标拟定为13%左右，要综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷合理增长，适当扩大社会融资规模。

中国去年M2增长目标为14%,全年实际增速为13.8%.

而在回答“是不是会连任央行行长”时，他则笑着回答说：“这是国务院统一安排的，看各方部委，各方代表团吧。”

上月四位消息人士透露,周小川还将继续留任中国央行行长一职.除非是最后一分钟出现变化,否则周小川将与现任中国银行(601988.SS)(3988.HK)董事长肖钢搭档联手执掌央行.肖钢预计将出任中国央行党委书记.（完）

(发稿 林琦/尹媛婷; 撰写 张胜男; 审校 林高丽)

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