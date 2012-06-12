《周子衡专栏》後升值时代：人民币汇改步入雷阵

（作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点）

撰稿 周子衡

经过G20会议和中美战略对话,人民币汇率单边升值的时代"终"被画上了句号.近日,美国财政部出台的报告一如既往地未将中国列为货币操纵国.至此,人民币堂而皇之地进入到"後升值时代".

过去一年,是汇改近八年来人民币汇率升幅最小的一年.可以说,有三大力量绞驳在一起,迫使人民币汇价"横盘":一是欧债危机日趋严重,全球经济复苏面临重创,新兴经济体──特别是中国──将对全球经济增长承担更大责任.这个"关口险隘",不应再掐紧人民币汇率的脖子,迫其升值.

二是中国全力反通胀,作为外汇市场上最大买家或庄家的央行不愿投入越来越多的人民币用来结汇,以维系汇价单边上行走势,遂数度放空买盘,多次"点刹车",放空市场预期.

三是美对华持续贸易施压,引发部分投资、投机回流,效果显现,人民币变软也开始符合美方利益.简言之,过去一年,在全球经济放缓的大背景下,中美汇率博弈找到了新交集──"暂缓升值".亦即,人民币兑美元汇价将在6.3:1的刻度上横盘微调,这是过去一年双方磨合碰撞的结果.

当"暂缓升值"成为新的利益平衡点时,政客们脑筋"急转弯儿"重新站队,舆论"大改口"伴以选择性失忆,有关升值的学理教条被清零、归零.央行4月16日宣布放大单日波幅,这只是为“暂缓升值”穿上了件(皇帝)新衣,迅即为国内外各方盛赞为更趋市场化的"双向浮动",当真看上去很美吗?"暂缓升值"只是阶段性地结束了过去,未来又待何如呢?

过去一年,美对华实打贸易牌,虚晃汇率牌,且完成了对华贸易压制的法律程序,而事实上冻结了汇率压制的法律进程.暂缓升值後,仍由美商务部部长盖特纳(而非美联储主席伯南克)发声,要求人民币升值.这说明,美国一方面寻求更加灵活的对华贸易金融策略;另一方面牢牢把握对华汇率问题的主动权,死不松口,不认为"人民币汇率水平已进入合理区间".所以,"暂缓升值"既是中美经济利益的平衡点,也是双方政策力量的平衡点.

5月14日,美国评级机构惠誉国际评级(Fitch Ratings)警告称,因为中国中央政府正承担银行和面临困境的地方政府的不良债务,可能在未来12至18个月内下调中国的信用评级.

由此可见,美国不会放弃对於中国经济的描述话语权和主动干预的"优势地位",正如它对欧洲经济一样.因此,在美强势下,"暂缓升值"事实上压过了更符合中方利益的"不再升值".

当然,这些争执还是表面性的,事实上,中方有能力选择本币贬值,问题是贬值是否有利,还存有疑问.一旦形成本币贬值预期,就不仅是外资回流,内资也将出现外流.虽然,资金外流有利於减缓近期的国内通胀压力,但是将对中国经济所造成的长期损伤更值得忧虑.

因此,美方称人民币仍待升值,也是为中国本币托底.这也不能以"升值时代"的老眼光来看待"後升值时代"的货币态势.美方不改"待升"之口,中方更不愿改口称"待贬".双方对於未来的货币走势,还是非常谨慎小心的.这说明当前"暂缓升值"的态势,是一个脆弱的平衡.

美欧债务危机以来,全球主要货币数度走软,人民币汇价保持高位运行,就已经是贡献良多.中国是全球第二大经济体,第一大制造业经济体,第一大贸易体.一旦中国经济走低,本币且维系坚挺,则整个货币经济体系脆弱化,将继美债危机和欧债危机後对全球经济造成更具压迫性的第三波冲击.

因此,中国经济一旦走低,脆弱的货币平衡就会被打破,本币贬值势所必然、理所当然.接下来,即便官方名义汇率不变,黑市也必然兴起,实际汇率甚或加速下滑.中国政府只能抽回美元、美债,保本币,这样美元稳定的根基就将被摇撼,全球货币体系也将受到强烈冲击.

因此,过去一年的变化形成了中美双方稳定汇率关系的巨大交集.人民币兑美元确确实实进入到一个升值乏力、贬值恐怖的境地.人民币"暂缓升值"是全球货币萧条中的一块绿洲.後升值时代,人民币升值预期不再,更应担心贬值预期的形成.套用一句话来说,就是要警惕升值,但主要是防止贬值.

就国内通胀态势而言,不升即贬,"暂缓升值"事实上有助於本币资产外逃,以躲避通胀.长期下来,就会形成一个资产外溢的整体倾倒的态势.这对於居民家庭部门而言,尤以为是对於对外部门来说,运营压力会逐步加剧.

如果信贷增加,整体负债水平上升,则资产外溢的状况会有所扭转,关键还是形成财富效应.问题是,发达国家在"去贡杆化",中国也早已进入地产调控、反通胀主导的"去财富效益"阶段.因此,虑及通胀态势,汇率横盘,久则非良策.

关键在於,在本币"暂缓升值"的短暂空隙,迅速提振国内经济,扩张信贷,有效适度地释放财富效应,提高财产性收入.这就需要在整体经济思路上有一个积极而显着的变化.

後升值时代,人民币短期走稳,长期走软.这将给汇率管理当局带来更大的挑战,由於受到日趋灵活积极的企业或居民部门的主动挑战,政府部门主导汇率机制的资源与能力正受到大面积侵蚀.

进入後升值时代,由於升值压力顿消,那种就此认为本币前程一片光明的看法,实不足取,须明确,恰值此时,汇率改革的艰困局面才真正呈现出来,人民币正踏入一片雷区……(完)

(作者就职于中国社科院金融所)

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