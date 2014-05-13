祝宝良：经济稳中趋降态势仍会延续 建议灵活运用货币政策等

路透上海5月13日 -中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良撰文指出，影响当前经济增长的因素还会继续存在，中国经济仍会延续稳中趋降的态势，建议加快推进落实积极的财政政策、适度灵活运用稳健的货币政策、以城镇化为抓手释放内需巨大潜力以及合理引导社会预期等。

周二刊登在上海证券报上的署名文章指出，当前经济增长减慢并低于潜在经济增长速度，既有积极的财政政策扩张力度不够、稳健的货币政策宽松力度不足的原因，也有结构和体制问题并影响社会预期等因素。

文章称，去年下半年以来，中国央行加强银行体系流动性管理，控制货币信贷和社会融资总量适度增长，而且积极的财政政策执行力度弱于往年水平，使得社会投资面临一定的资金约束。同时，国内融资成本居高不下，现阶段，不管是人民币贷款、中期票据还是房地产信托的融资成本，均处于历史高位。

另外，国内产能过剩呈现行业面广、绝对过剩程度高、持续时间长，亦使投资减慢。房地产市场增长已经接近停滞、人民币升值的滞后影响对中国出口的影响、财政金融风险上升影响了市场预期均对国内经济有着不利影响。

文章建议，未来要适度灵活运用货币政策，金融调控要从资金供给和需求方面加强调节和引导，促进市场利率平稳运行。既要维持中性的货币信用条件来抑制经济主体的加杠杆意愿和成本，也要切实降低实体部门的融资成本，防止社会资金成本过度上升危害实体经济。

具体措施包括：一是加强短期流动性调节，保证货币市场利率平稳运行。二是修改商业银行法，取消商业银行的存贷比限制，或适当调整商业银行存贷比的计算口径，降低商业银行的资金成本，引导商业银行降低信贷资金成本。三是银行监管机构要重视利率市场化推进中商业银行资产负债结构问题，重视余额宝等互联网金融和非银行理财业务等影子银行对商业银行存款“抽血”的影响。加强金融监管，防止金融创新“冒进”带来“金融脱媒”过度，危害到银行体系的平稳运行。

在财政政策方面，文章认为，首先要落实财政支出的政策，加快拨付棚户区改造、中西部地区铁路、城市轨道交通、地下管网改造等建设项目资金，推进一批水利、粮食储备、核电、水电等项目开工建设，其次是在进一步理顺中央和地方事权关系的基础上，尽快出台并实施财政转移支付的意见，加强中央和地方政府转移支付的清理和整合。

其三是加快推进营改增试点改革，将小微企业减税等扶持政策落到实处。完善消费税制度，积极推进房地产税改革，加快煤炭资源税从价计征改革。其四是继续发展政策性金融为基础设施建设筹资。在必要时，可以考虑通过扩大政策性银行专项贷款规模、资产证券化规模等方式，来增强开发性金融机构在稳增长和调结构中的作用。

另外，要加快建立规范的地方政府债务融资机制。规范地方政府举债权限，对地方政府性债务实行限额管理，逐步将地方政府债务性收支分类纳入预算管理。建立地方政府债券发行制度，允许地方政府合理举债；建立有效的偿债机制，地方政府应通过出售、转让或证券化国有资产偿还债务，努力化解地方政府债务风险。

文章亦指出，要合理引导社会预期。要明确当前经济发展阶段已经发生变化，正确认识潜在经济增长率下降寻求新常态属于客观经济规律，同时要强调当前各项经济指标仍处于合理增长区间，经济运行中存在的风险总体可控。要逐步建立市场对宏观政策信号的合理预期，避免出其不意造成政策信号的混乱；明确调控政策信号，稳定社会预期，加快落实改革举措，提振市场信心。

文章还建议，以城镇化为抓手释放内需巨大潜力。包括努力实现城镇化投资主体多元化，引导民间资本和外资积极参与城镇化建设；借助高铁发展契机推动城镇化，带动有效需求增长；根据各地房地产市场发展情况，适当放开房地产限购限制等。（完）

(发稿 林琦； 审校 黄凯)

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