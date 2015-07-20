专访：中国必须从股市暴跌中吸取教训--朱光耀（更新版）

(新增债务互换计划内容及更多细节)

路透伦敦7月20日 - 中国财政部副部长朱光耀周六表示，中国必须从这次股市震荡中吸取教训，暗示他希望能专注在监管和发展新架构，好让股市能禁得起未来任何的市场动荡。

对央行即将结束货币宽松政策的猜测令投资者感到恐慌，中国股市本月稍早一度从6月中的高位重挫近三分之一，市值缩水约4万亿美元。这促使政府采取了有史以来规模最大的救市行动。

朱光耀对路透表示，北京当局正考虑新的政策。

“存在监管错配，这是一个真正的挑战，”他在伦敦的中国大使馆接受专访时表示。“在经历了大涨大跌之后，我们需要向其他国家学习，向英美等成熟市场学习。”

朱光耀表示，鉴于股市的动荡程度，中国出手干预以稳定市场是合理的做法。如今要对已发生的事进行评估，以帮助制定应对未来市场动荡的政策。

然他并没有说明可能考虑何种政策。

一些投资者曾表示，市场改革和迈向市场化经济，将帮助股市恢复健康，而非采取限制售股等短期举措。

**艰难的一年**

即便在中国股市6月中旬普现恐慌情绪前，从经济形势来看，就已注定今年对中国而言会是艰难的一年。贸易、投资和国内需求增长放缓，遇到楼市降温和通缩压力的双重打击，都是中国经济感受到的痛楚。

国有企业和民营企业中，有许多背负着高负债，他们也都感觉到了压力。

朱光耀说，为了打造一个更为有效率的债市，中国政府将允许部分企业破产，而不是扶持他们。

“在某些情况下，借款人当然应该负起他们的责任，这是条市场准则，这点我们一直非常清楚，但我们也强调，我们必须避免对区域性和系统性金融风险造成负面冲击，”他说。

“我们完全相信，我们有真正的能力让...我们的金融体系保持健康且可持续。”

更长期而言，朱光耀表示，他对中国能够在未来五年内，通过实施提高生产率的市场改革来实现7-8%的潜在经济增长率有信心。

当被问及中国为缓解地方政府再融资压力、并刺激经济增长而推出的两万亿人民币债务互换计划是否需要扩大规模时，朱光耀指出，这一规模暂时够用。

该计划允许各个省市将高息贷款替换为利率较低、且期限更长的地方债。

朱光耀说，国家审计署自2013年6月以来的数据显示，地方政府偿还的债务总额到年底前可能达到1.82万亿元。

他表示，在其看来2万亿的规模足以覆盖这些债务。不过这是2013年6月以来的数据，所以肯定还要多一些，但多多少还不清楚。

债务互换计划的初始规模为1万亿元，不过财政部在6月增至2万亿。本月稍早，有媒体报导称，中国政府正考虑再将其提高1万亿。

虽然债务重组帮助中国应对高达3万亿美元的债务负担，但互换计划增加了供给压力、让其他债券发行方受到冲击、并因其规模的不确定性招致批评。

朱光耀承认存在这些隐忧，并表示中国政府需要改善与市场的沟通以及透明度。(完)

(编译 李爽/白云/徐文焰；审校 张涛/张荻)

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