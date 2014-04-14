朱光耀：未来十年中国经济有充分潜力实现7%-8%的增速

路透北京4月14日 -中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7%至8%的增速。如果因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期的发展战略。

新华社援引他在华盛顿出席二十国集团（G20）财长和央行行长会议后的采访称，中国不会因为经济短期波动而盲目采取大规模刺激政策，中国追求的是“持续、健康的”发展。

中国人民银行副行长易纲也在同一场合指出，中国经济已进入“换挡”期，从过去的高速增长转为中高速增长，但增长质量将进一步提高，中国有信心实现全年7.5%左右的增长目标。

就外部环境对中国的影响而言，朱光耀称，”目前最突出的还是美国量化宽松货币政策的退出。中美两国一直在进行良好的政策沟通。按照目前的步骤看，不出意外的话，量化宽松将在2014年结束。”

他表示，美联储明确表示在量化宽松退出后的一段时间内，如果经济基本保持正常态势，将启动加息进程。这对美国经济有影响，对世界经济有影响，对中国经济也有影响。中国将密切关注美国货币政策的走势。

朱光耀称，这样的外部环境印证了中国领导层的判断，要有底线思维，要对不确定性有充分的估计。中国要通过深化经济结构改革，将增速保持在合理区间，能为深化改革创造更多条件，而深化改革能为经济在区间内发展提供更可靠的基础。

中国国家统计局本周三（16日）将召开一季度经济运行情况新闻发布会，届时将公布一季度GDP及3月工业、投资和消费数据。路透调查结果显示，分析师预计一季度中国经济料增长7.3%，低于政府设定的7.5%全年成长目标；3月工业料同比增长9%，1-3月固定资产投资增长18.1%。CPOLL CN

在谈到中国经济所处的国际环境时，朱光耀说，本次G20财长和央行行长会议讨论了全球经济形势。总的来看，全球经济复苏力度较弱，近段时间较明显反映出脆弱性。根据国际货币基金组织（IMF）的最新预测，2014年，新兴经济体的增速预期有所下调，但将保持较快发展态势，依然是全球经济增长的重要力量。

朱光耀还说，欧元区经济在恢复之中，但尾部风险有可能死灰复燃。一方面通货紧缩迹象日益明显，另一方面地缘政治风险对增长形成压力。如果这两方面集中体现，欧洲经济可能有一段相当困难的过程。在这个过程中，欧洲央行会否启动量化宽松，这涉及重大的政策调整，中国也必须密切关注。

朱光耀说，这样的外部环境印证了中国领导层的判断，那就是要有忧患意识，要有底线思维，要对不确定性有充分的估计。中国要通过深化经济结构改革，使经济在健康、持续发展的轨道上前进，真正造福于民。他认为，将增速保持在合理区间，能为深化改革创造更多条件，而深化改革能为经济在区间内发展提供更可靠的基础。中国经济结构调整的决心和力度备受关注，也得到国际社会高度赞赏。

在回答有关影子银行的问题时，朱光耀指出，中国有影子银行的问题，但在性质和构成上与西方的定义存在差别，目前主要是银行资产负债表之外的部分，突出表现在信托基金上，规模不是很大但挑战在于增速较快。

他指出，中国会正视这一问题，并采取措施解决这一问题，严格金融监管。但同时也应看到影子银行对实体经济的支持作用，要用审慎的态度来处理。要处理好道德风险，并在拔出风险引线的过程中避免系统性冲击。

针对有关财税改革的问题，朱光耀说，最大的难度在于如何正确处理好中央和地方的财政资金分配关系。中国在推进财税改革上有了明确进展，包括提高预算透明度，扩大“营改增”试点和降低小微企业税负等。要理顺中央和地方的财政关系任重道远，必须大力推进。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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