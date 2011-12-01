朱光耀：世界经济面临严重挑战 中国要提高政策灵活性

* 世界经济面临严重挑战,中国要提高政策灵活性

* 本次危机某种程度上可能超过2008年危机

* 坚决反对贸易保护及将经济问题政治化

路透北京12月1日电---中国财政部副部长朱光耀周四表示,当前世界经济面临严重挑战,在某种程度上当前危机超过了2008年那场危机,世界经济复苏可能停滞.作为应对,中国要提高政策针对性,灵活性和前瞻性.

他在北京一个论坛上称,当前主要世界发达经济体甚至面临下滑危险,世界经济不稳定因素在明显增加,这都对中国经济在未来继续保持平稳快速增长造成重大挑战.

"我们要提高政策的针对性,灵活性,前瞻性,把握好对宏观经济调控的节奏和力度."朱光耀称,世界经济对中国经济发展是紧密相联的,有密切影响.在分析当前国际经济形势上,必须冷静客观,紧密关注世界经济形势变化,特别是中国第一大贸易夥伴欧洲和第二大贸易夥伴美国.

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首降.

此前为控制通胀,中国央行去年以来已连续12次上调存准率,使大型金融机构存准率达到21.5%的历史高位;并自去年10月起连续五次加息.但自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.

**欧债危机处艰难阶段**

朱光耀指出,坦率而言,欧洲经济形势由於主权债务危机的发展和蔓延,是处在一个相当困难的时期,中国希望在下一次欧盟峰会上继续推动解决欧元区债务问题的举措.

他表示,面对严竣挑战,要特别反对贸易保护主义,反对把经济问题政治化;要把握好世界经济的走势,增加信心,妥善应对.

"当前的危机,在某种意义上说,严竣性和挑战性超过2008年9月15日雷曼兄弟破产後造成的那场蔓延世界的金融危机."他称.

他指出,要防止出现政府的政策措施与市场的反应出现落差,关键点要把政策承诺具体转化为宏观调控的行动,增强市场信任度;同时要把短期经济刺激政策和中长期的财政整顿计划有机有效地结合.

"面对严竣的挑战,当务之急是要促进经济的增长.只有经济增长,最终有利於稳健的财政政策实施,促使经济回到正常的轨道上来,最终实现世界经济的强劲,平衡可持续增长."朱光耀称.

欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁稍早表示,欧债危机已处於非常艰难的阶段,需要在多个层面采取行动.

美联储、欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行周三在一份联合声明中称,已同意从12月5日起将现有美元互换安排的定价下调50个基点,同时同意采取其他措施.(完)

--发稿 沈燕; 审校 张喜良

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