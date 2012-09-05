《邾立涛专栏》央行逆回购尚难充当中国市场“锚利率”

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人，文章仅代表本人观点)

撰稿 邾立涛

从历史上看，央行进行逆回购多选择在重大节日前，应急备付色彩强烈。但自2012年6月26日以来，中国人民银行连续实施了逆回购。关於这一动向，有观察家认为央行将逆回购充当常态化工具，旨在将回购利率打造为市场基准利率。不过，就目前而言,逆回购利率尚难充当中国市场的“锚利率”。

所谓市场基准利率即"锚利率"，是指在金融体系中发挥关键牵引作用的主导利率，它通常具有如下特点：一是传导性佳，对市场影响力大；二是稳定性优，波动因素较易预测；三是权威性强，能够有效传达政策意图。

在发达经济体，最着名的"锚利率"包括美国联邦基金利率(Federal Funds Rate)和伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)，前者的官方主导色彩较重，後者为同业自发形成。美国联邦基金利率为短期同业拆借利率，其政策机理如下：美联储公开市场委员会决定调整"名义"联邦基金利率，各大银行纷纷据此调整利率报价；美联储加权各银行实际拆借利率，计算成"实际"联邦基金利率并对外公布。由於美联储市场干预能力强大，联邦基金利率"名义"值与"实际"通常基本吻合。LIBOR则由英国银行业协会根据各主要银行短期拆借利率计算公布，已成为国际货币市场利率的指针。

在中国，央行规定的一年期存贷款基准利率表面上似乎为整个市场的基准利率，但这仅仅是金融体系的冰山一角，局限於信贷市场（零售市场），一般不直接作用於同业拆借、货币和债券市场（批发市场）。而且，随着金融脱媒化加速，大企业有着超短期融资券、短期融资券、中期票据等多种融资手段，能够直接参与银行间市场融资。事实上，银行间市场作为批发市场，其中产生的代表性利率，被市场普遍视为"锚利率"，也是央行公开市场操作的重要目标。

在发达经济体，央行公开市场操作一般采用短期国债收益率作为参照系，来打造市场基准利率。但是，中国的国债期限结构不完整，超短期和超长期品种缺失，短期品种也较少，发行频率又低，无法满足央行的操作需要。上世纪90年代，再贴现利率曾在央行的政策工具库中扮演了重要角色。2007年以来，央票充当了央行调节市场利率的主要工具，其中一年期央票利率更成为市场的指标性利率。其原因在於：一是央票的发行量和余额高，市场影响力大。自2002年以来，央票累计发行达27万亿元；余额曾高达4.8万亿元，去年末约1.9万亿元。二是央票政策宣示意义强。央票采取贴现方式发行(价格招标)，发挥"价量调控"作用，发行利率高低直接体现了政策意图，当然一、二级市场严重倒挂会造成地量发行甚至流产。三是期限结构比较完整。央票期限从3个月、6个月、1年到3年，涵盖了一、二级市场的主要期限。基本上，3个月和1年期央票发行利率可以分别引导超短久期和短久期利率定价。

在新增外汇占款持续走低的情况下，央行在2011年末发行了一只1年期、40亿元央票以後便未再发行新的央票。这也使得一些观察家认为逆回购将替代央票发挥利率风向标作用。

不过，目前情况下央行连续实施逆回购，其政策意图主要是在不降存准的情况下释放流动性，也在尝试以之调节短期利率；但是，若由其扮演"锚利率"角色，仍存在一系列问题.

一是期限单一。目前，央行逆回购主要为7天、14天。今年8月29日，央行曾经在时隔近10年後首次进行了28天逆回购询价，後来告停。SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。在国外，LIBOR为隔夜至一年。须指出的是，联邦基金利率多为隔夜；美联储之所以仅仅摇晃牛尾巴就能够调控市场收益率曲线，这与其市场干预能力和美国发达的债券市场有关。

二是市场主动性稍弱。作为基准利率而言，应尽量为信用交易，体现市场主体对资金供求状况的真实判断。但是，逆回购为央行向银行购买债券并按约定回售，本质上属於银行以债券质押到期融资。

三是频繁操作局限了其政策功能。正是由於期限比较短，所以需要央行频繁操作，对央行的操作能力提出了比较高的要求，并容易受到不可测因素影响；而作为"锚利率"则要求相对稳定。从美联储来看，回购方式多用於"微调"，保持联邦基金利率稳定；多运用直接交易方式来调节联邦基金利率，宣示政策意图。

四是操作时间比较短。央票面世距今已有10年之久，其利率风向标地位也是在近5、6年才逐渐确立起来。今年央行实施连续逆回购仅仅十周，以小样本无法判断其有效性。

五是与央票类似，央行逆回购也具有“价量调控”的双重功能，当两者目标冲突时势必将削弱利率引导作用。2010年、2011年接连出现的央票地量发行，即为一例。

六是央行逆回购一般局限於大行，覆盖面窄，力度比较小。

另外，有观察家指出，中国央行可以通过正逆回购利率来传导至货币市场再辐射整体金融体系，打造类似欧洲央行的"利率走廊"模式。对此，笔者并不赞同。就欧洲央行而言，所谓"利率走廊"是指其以隔夜贷款利率(目前为1.50%)、隔夜存款利率(目前为0%)为上下限构建隔夜市场利率的区间，中枢为主导利率(即再融资利率，目前为0.75%)。可见，欧洲央行以正逆回购为维持利率稳定性、调节流动性的手段，主导利率决定回购利率区间而非相反。目前，在新西兰、加拿大等"利率走廊"模式国家或地区，央行取消了法定存款准备金制度或者比例非常低，更早已实现了利率市场化、资本可自由兑换，显然中国并不满足这些条件。不过，利率平滑调整的政策思路值得中国央行借鉴。

总体来看，随着利率传导机制逐步完善和利率市场化推进，中国央行货币政策已经由单纯的数量型工具偏好加快转变为价量型工具偏好。未来，中国“锚利率”将依赖债券市场深化，可能是多个产品竟逐产生，可能既异於美联储模式，也不同于欧洲央行模式。

就逆回购而言，虽然它还难以扮演利率定价"灯塔"角色，但预计在流动性调控和短期利率调节方面的作用将更加重要。而且，预计逆回购期限结构将更加丰富。下一步，央行也许会重新推出28天乃至更长期限的逆回购品种，逐步构建隔夜至91天的完整结构。

(本文作者为财政部财政科学研究所博士研究生，就职于中国农业银行 联系方式：zhulitao@abchina.com)

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