朱光耀：把握治理影子银行和防范金融风险关系

路透北京11月1日 - 中国财政部副部长朱光耀周六表示，中国在管理影子银行上，要处理好道德风险和防范系统性和区域性金融风险关系，还要考虑支持小微企业发展的特殊需要。

对于人民币国际化，朱光耀表示，这几年人民币国际化步伐加快，但中国金融改革尤其在资本账户方面改革还有待深入，目前这个进程逐步迈进，态度是谨慎的。

朱光耀在国际金融论坛全球年会上指出，处理影子银行问题和支持小微企业发展的矛盾，需要通过深化金融改革实现，包括建立民营银行，这点今后还要继续推进，同时还要建立存款保险制度。

金融稳定委员会(FSB)周四发布的一份报告显示，2013年中国影子银行继续急速增长，规模已列全球第三位。

中国央行副行长胡晓炼此前指出，中国影子银行虽然存在经营不规范、监管套利问题，但在一定程度上也满足了经济发展多元化背景下的多层次融资需求，对其不能采取简单否定的态度。

对国际经济金融形势，他表示，目前主要发达经济体由于自身经济基础不同，出现不同的利率走势，这是必须密切观察的；与利率走势密切相关的是贸易格局的变化、直接投资的变化和大宗商品价格的变化。这些变化间有密切关系和相互影响。

中国财政部近期下发征求意见稿，明确地方政府性存量债务清理处置办法，设置了举债融资方式过渡期，规定2015年12月31日前，对符合条件的在建项目后续融资，政府债券资金不能满足的，允许地方政府按照原渠道融资。(完)

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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