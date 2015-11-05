朱光耀：密切关注美国可能加息 敦促加快IMF份额改革

路透北京11月5日 - 中国财政部副部长朱光耀周四称，目前看美国联邦储备委员会(FED)12月会议有可能启动利率正常化的过程，中国要密切关注，他并敦促美国国会尽快批准IMF份额改革方案。

朱光耀在2015凤凰财经峰会上并表示，中国经济基本面良好，韧性强，但也面临产能过剩等问题。要保持经济中高速增长，实现2020年翻番目标，中国年均增速需要在6.5%以上。

他还指出，美国和欧元区货币政策的分化加剧了世界经济形势的复杂。从各方预测看大宗商品市场价格的疲软会持续一段时间。

国际货币基金组织（IMF）2010年启动份额改革方案，主要内容是份额和治理改革，提升以中国为代表的新兴市场国家份额。

中国国家主席习近平周二称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。（完）