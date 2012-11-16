朱光耀：若美财政悬崖未很好管控 或拖累中国经济1.2%增长率

今年中国物价温和上涨有利企业盈利 看好权益类投资--东方证券
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透北京11月16日电---中国财政部副部长朱光耀周五表示,若美国财政悬崖不能很好管控,可能会拖累中国经济1.2%的增长率.
他在财新峰会上称,世界经济不稳定和不确定性会进一步增加,面对国际经济形势,中国一定要把自己事情办好,要注重改革开放和结构调整,并要控制好通胀,稳中求进,追求更加持续性的发展.
他进一步表示,在经济全球化的今天,中国已深入地融入到全球经济中,在欧债危机背景下,无一国能独善其身,必须具备足够的风险意识和忧患意识,必须在贸易保护主义上有清醒的认识和足够的政策准备.
此外,中国要在G20的框架内注意政策协调性,在财政和货币政策上要合作应对危机.(完)
--发稿 赵红梅; 撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进
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路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。
本周开始，北京步入一年一度的全国人大、政协两会期。预定今秋召开中共十九大，令今年成为中国的「大事之年」，而今年两会主打经济和发展，核心任务就是为政治大事提供保障、创造氛围，两会要在酝酿中国经济今年新热潮中，摸索出「中国经济新方位」。