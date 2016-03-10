陈先生珠海买房记：配资杠杆撩人心

图为北京一家银行的工作人员在清点人民币纸币。Reuters/Jason Lee

记者 赵红梅

路透香港3月10日 - “现在市场比较火，...你要是首付不够，我们这边也可以帮忙贷款。”在房产中介狂轰滥炸的推销下，被一线城市限购的陈先生开始动心了，春节过后就天天刷着网站留意新盘信息，最终把视线落在了二线城市珠海。

中国楼市猴年春节后就已“硝烟”弥漫，北京、上海、深圳等一线城市楼价已被“有钱，任性”的购房者不断刷新，“首付贷”等加杠杆工具亦应运而生。

陈先生在香港工作，几年前在北京已购置一套房产。随着一线城市房价飞涨，购房起点越来越高，他琢磨着港珠澳大桥2017年会开通，加上珠海这个城市并不限购、环境也优美，在得知有“消费贷”后，便开始琢磨利用首付贷杠杆来购房实现投资和自主双目标。

在听闻自己中意的一个楼盘3月1日就已涨价12-15%，3月5日又有新楼要开时，陈先生再也坐不住了，一大早立刻乘坐最早一班轮船从香港抵达珠海。

在出发前，陈先生就已通过几位房地产中介多次询问珠海楼市行情、楼盘价格、户型等各种细节，好几位中介再三叮嘱他：“买房要果断出手，不然新盘一开、好楼层都是连夜排队买，晚点就又没了，今年房价还得涨……”

继去年中国央行五次降息后，今年初首套房贷款首付两成政策扩大范围、财政部下调个人购买房产契税等诸多利好频出，受此刺激购房者又开始踊跃，2月百城住宅均价环比上涨0.60%，同比涨5.25%。其中珠海住宅均价为每平方米14,668元人民币，环比涨4.21%，涨幅全国排名第四。

在得知陈先生能拿出的首付现金并不充裕时，一位房地产销售戴小姐向他推荐了位于珠海郊区斗门的一个楼盘，并称自己所在项目与几家中介公司均可以提供“消费贷”，这样他就能买上自己心仪的大房子，“一步到位。”

**配资杠杆危险的诱惑**

保利、时代、中海、龙光、碧桂园、华发、万科，在西去的这一路上，陈先生发现了众多房地产品牌商的新楼盘和或远或近的脚手架。

而售楼处里，单曲循环着一首节奏紧张又振奋的乐曲，大喇叭不停地在广播，“11栋1603已售出、2206已售出……”不少人围在售楼沙盘模型前听人讲解，更多人趴在楼价公示表和车库选取图前，这架势已经让陈先生有种心理紧迫感了。

“我们这个楼盘跟世联、安居等公司有合作，首付款不足情况下，他们可以提供‘消费’贷款，利率7%，一周左右资金就能到账，审核也不是很严，”戴小姐介绍说，“比如121平的户型首付26万左右，您要是能拿出8万，剩下的18万一周就能到账。”

接着她又拿出一张楼层报价单指给陈先生，“您看这房子去年12月开盘，才两个月每平就涨了一千多元，楼市太火不敢等。”

陈先生有些心动，这就等于可以用十倍杠杆来买一套房，一旦房价上涨，收益可观。

这时，一位中介人士走上前来给陈先生介绍起自己公司的贷款产品，该公司与这个楼盘合作可提供名义的“消费贷”，只要业主按揭购买了商品房，首付款不足部分可由中介公司来提供信用贷款，后续的按揭贷款仍由银行提供，首套房能贷房产总价的1.5成，二套房可贷总价2.4成，期限3-12个月，一周内审批即可放款，此外还有“装修贷”、“过桥贷”等产品。

珠海只是中国二线城市的一个缩影，自2014年起，全国不少城市已悄然流行起“首付贷”及其他名目的房地产贷款，背后主力军是民间放贷机构，尤其是有房产业务背景的P2P网贷平台纷纷推出包括首付贷在内的金融产品。

首付贷使得购房人以极低首付就可买房，但购房后需要还本付息，接下来的负担和风险可想而知。

而配资助推的楼价疯涨亦已引起监管层关注，中国央行副行长潘功胜在两会期间就明确表态称，央行正与住建部、银监会等酝酿新策，治理房企和中介跨界经营金融业务的问题。上海和深圳亦开始对高杠杆放贷情况进行摸底排查。

另有消息称，央行、银监会等监管部门正密切关注部分地区房地产行业融资风险，计划推出措施，打击发放贷款作为房屋贷款首付的行为。

而销售前线的房产中介们显然也开始警惕各种风险。就在陈先生有点犹豫要不要签约时，另一个楼盘的销售中介发来手机信息：“您要不要考虑**地产，目前珠海房价涨幅过快，投资还是应该货比三家，防控风险。”

“你们楼盘能首付贷吗？”该中介回复，“那个分期贷利率高，风险大，我们项目没有，也建议您不要采用。”（完）