《邾立涛专栏》中国身影应更多地活跃在国际金融机构中

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿 邾立涛

世界银行集团近日宣布，任命蔡金勇为旗下国际金融公司执行副总裁兼首席执行官。蔡金勇成为该公司首位中国籍首席执行官，也是继6月份林毅夫卸任之後，担当世界银行高级管理者的又一中国人。

历史上，根据章程规定或惯例，中国一般向国际货币基金组织（IMF）、亚洲开发银行等派出执行董事等高管，多由财政部或央行官员充任，但是相关职位常常难以深度参与政策制定与执行过程，其影响力和知名度也较为逊色。

近年来，国际金融机构开始出现中国籍高管身影。2008年2月，林毅夫被世界银行时任行长罗伯特-佐利克任命为高级副行长兼负责发展经济学的首席经济学家。朱民则是在2010年2月被IMF时任总裁卡恩任命为总裁特别顾问，後於2011年7月被IMF现任总裁拉加德任命为副总裁。

外界普遍认为，这既体现了中国的综合国力和国际影响力大幅提升，也反映了中国政府有意识地借助高端人才开展金融外交。就其个人而言，我们似乎不难发现他们成功跻身国际金融机构高管层，有着若干共同特征。

一是高学历。林毅夫为芝加哥大学经济学博士，人力资本理论创建者、诺贝尔经济学奖得主舒尔茨高足。朱民为约翰斯-霍布金斯大学经济学硕士和经济学博士。蔡金勇则拥有波士顿大学经济学博士学位和北京大学学士学位。

二是履历过硬，职位匹配度佳。林毅夫为中国着名经济学家，在发展经济学领域有着国际级研究成果，在国际经济学界有着较高的学术地位，在受聘世界银行首席学家过程中得到了多位诺奖得主推荐。朱民曾在世界银行和联合国开发署从事政策研究，後协助中国银行和中银香港重组上市，其丰富的政策制定经验在IMF大有挥洒空间。蔡金勇则曾在世界银行集团、摩根斯坦利、高盛集团工作多年；而国际金融集团定位於促进发展中国家私营部门投资和减少贫困，其金融运作特别是投资银行的专业经验将大有裨益。

三是融合度良好。林毅夫在国内有着很强的政策影响力，在农村改革、国企改革、发展战略等多领域发挥过重要作用，并一手创办了北京大学中国经济研究中心（CCER）。朱民在国内外均工作多年，後升任中国银行副行长、中国人民银行副行长。蔡金勇也在国内投资银行界从业多年，目前任高盛高华证券CEO。他们既能够在国内取得骄人的专业成就，也可以与国际自然接轨。

然而，中国人跻身国际金融机构中尚处於起步阶段，存在诸多问题。一是高级管理者过少，而日本在亚行等机构早已占据首席高级管理职位多年。二是人才储备少，具备国际知名度、政策经验丰富的专家较少。三是梯队断档，在国际金融机构中尤其缺少一大批中层管理者，无法从源头上深度参与政策制定与执行过程。

笔者认为，中国如成为经济强国，必当成为金融强国。中国应及早筹划，加快培养多层次金融专才输送国际金融机构。这也是进一步提升国际金融话语权的现实需要。

一是有意识地遴选和储备领军人才。中国金融业需要涌现、培养一批能够在在未来金融竞争中与老牌劲旅同台博弈的优秀人才，产生一批能够胜任国际金融机构高级管理职位的领军人才。金融人才具有其特殊性，在选人、用人、育人上拓宽视野尤显必要，应更加讲究官民结合、产学相融，从实务机构、政府部门和学术界中挖掘和培养那些专业经验丰富、通晓不同体制规则的优秀人才；例如，可以考虑知名度高、专业卓着的退休政府高官在有关国际金融机构中扮演合适的角色。发挥香港国际金融中心优势，输送港府官员进入金融国际机构。还可以考虑打破国籍限制，协助华裔优秀专才在国际金融机构中获任更高管理职位。

二是制度化培养众多中级管理者。目前，中国不少政府部门在国际金融机构中派驻人员，但是期限比较短，基本为轮换制，缺少在相关机构中扎根多年、循级成长的案例。究其原因，一方面派驻人员有着家庭和个人生活等现实因素考虑；另一方面也在於国内缺乏制度化安排，使得派驻人员存在错失国内晋升机遇、回国後职位空间有限等顾虑。因此，可以考虑建立制度化的培养机制，从“一行三会”以及一些国有机构遴选中青年专业人员，长期派驻相关国际金融机构，扎根成长为中层管理者，在机构中担当中坚力量，并争取脱颖而出成为高级管理者；相关人员若选择回国，其职位安排一般应适当高於同期国内晋升人员。

三是不断提升管理机制弹性。一直以来，中国执政党和政府十分重视干部培养，在梯队建设、选拔机制和培训管理等方面都有着独到的经验。如前所述，金融工作专业性强、开放度高，金融人才的职业发展路径也有着其鲜明特点，相关人才培育模式也不应雷同于一般党政官员。特别是，金融类国有机构应不断创新相关管理机制，持续推进市场化进程，并增强与现有体制的融合度，以适应快速变化的世情、国情。(完)

(本文作者为财政部财政科学研究所博士研究生，就职于中国农业银行。联系方式：zhulitao@abchina.com)

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