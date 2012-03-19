朱民：全球经济增长仍存下行风险

* 全球经济增长仍存在下行风险

* 新兴经济体面临通胀挑战

* 中国经济正在软着陆

路透香港3月19日电---国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民周一在香港表示,全球范围内的经济增长放缓态势有所好转,但仍存在下行的风险.

他在瑞信举办的亚洲投资大会上表示,美国经济看来改善,欧洲金融市场仍脆弱.新兴市场国家经济将强劲增长,但发达国家减速对其他地区的全面影响尚有待显现.

他指出,对於新兴经济体来说最根本的挑战是控制通胀及转变经济增长模式.

"我们需要特别认真地关注通胀压力,因为新兴经济体的劳动力、土地成本以及大宗商品价格都在上涨."他称.

国际货币基金组织总裁拉加德周日在北京表示,全球经济已走出危险边缘,欧元区和美国经济显露出稳定迹象,但发达国家较高的债务水平和上升的油价是未来主要面临的风险.

对於中国经济和汇率,朱民认为中国经济正在软着陆,但控制通胀仍是一个长期主题."更具灵活性的汇率有利於中国和全球经济...汇率机制比汇率水平更为重要."

中国总理温家宝上周三表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平;将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.此前央行行长周小川亦表示,人民币浮动幅度可以考虑适当加大.(here)

朱民并指出,中国的家庭消费水平仍然很低,提振消费必须通过完善社会福利体系、教育医疗体系等来实现.(完)

--记者 陈敏/毕晓雯; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。