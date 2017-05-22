珠海银隆已办理A股辅导备案登记 独立IPO征途启程

路透上海5月22日 - 中国证监会广东监管局网站近日刊登信息，国内知名的电动车制造企业珠海银隆新能源股份公司上周已在该局办理了辅导备案登记，招商证券(600999.SS)(6099.HK)为其辅导机构。这意味着珠海银隆在投身格力电器(000651.SZ)失败后，计划启动A股首次公开发行（IPO）。