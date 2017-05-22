珠海银隆已办理A股辅导备案登记 独立IPO征途启程

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海5月22日 - 中国证监会广东监管局网站近日刊登信息，国内知名的电动车制造企业珠海银隆新能源股份公司上周已在该局办理了辅导备案登记，招商证券(600999.SS)(6099.HK)为其辅导机构。这意味着珠海银隆在投身格力电器(000651.SZ)失败后，计划启动A股首次公开发行（IPO）。
按国内证券发行相关规定，企业在申请A股IPO之前，需接受一段时间的辅导。
珠海银隆新能源曾一度成为同处珠海的格力电器并购目标，格力去年拟以130亿元人民币价格并购银隆新能源。不过因格力股东会未通过该项并购计划，珠海银隆转而私募融资，去年12月万达集团、中集集团及格力电器董事长董明珠等五家企业和个人，共同向格力增资30亿元，投后估值达134亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。