紫光股份拟定向增发筹资225亿元收购香港华三等资产

路透上海5月26日 - 在刚宣布计划收购惠普公司(HPQ.N)持有的香港华三51%股权后，中国紫光股份(000938.SZ) 周一晚间即宣布其融资计划，拟定向增发股份筹资至多225亿元人民币，用于收购香港华三51%股权和紫光数码44%股权等。

公告显示，公司此次共向西藏林芝清创资产管理公司、西藏紫光通信投资公司、清华同方(600100.SS)旗下同方计算机公司等六家公司关联人，以及中加基金等三家非关联机构发行。六家关联人共出资184.1亿元认购股份，占募资总额的81.8%；其中实际控制人清华控股旗下紫光通信出资145亿元。

本次增发价格为26.51元，为定价基准日前20日均价的90%，发行股份数量不超过8亿4,873.6322万股。

本次增发筹资的重头戏是惠普公司旗下香港华三股权。紫光股份上周五公告称，其与惠普上周四签署了附条件交割的《股权购买协议》，交易标的包括香港华三现有业务及其将承接的中国惠普服务器及存储产品销售、相关技术服务的业务及资产等，价款不少于23亿美元。

而在本次增发募集资金投向中，收购香港华三51%股权拟投入188.5亿元，同时分别收购紫光数码44%股权和紫光软件49%股权；建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心；补充公司流动资金等。

公告称，香港华三将进行业务重组，重组后公司业务包括路由器、交换机等网络设备的研发生产与销售；服务器、存储器等硬件产品的销售和技术服务业务三大块。预计香港华三未来三年的净利约为18.4亿元、24亿元和32亿元。

紫光股份自去年12月以来一直停牌，筹划定向增发事宜，上一交易日收报29.13元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。