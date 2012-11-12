紫金矿业预计明年黄金产量持平在30吨

人民币中间价定价机制微调 缩减一篮子货币汇率计算时段--消息
路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
路透香港11月12日电---中国紫金矿业(601899.SS) (2899.HK)副董事长表示,预计2013年黄金产量持平,因其最大矿山产出下滑和其他矿山产出增长抵消.今年该公司产量预计会增长近5%.
紫金矿业副董事长蓝福生在香港召开的贵金属行业会议间隙对路透表示,黄金开采量今年或将增长4.8%至30吨左右.
其中大约16吨将来自该公司位於福建省的最大金矿紫金山金矿.紫金矿业2011年的产量为28.628吨,占据中国总体产量的约9.5%.
"紫金山金矿的产量或将从明年开始下降,因为资源逐步耗尽,"蓝福生说.其并称,该矿的黄金储量目前不足100吨.
"我们正在推行扩产计划,大部分增加产量将出现在2015年."
他称,紫金矿业将在未来两至三年内将位於甘肃省的一座矿山的产能提高逾4吨.
该公司也将提高其位於吉尔吉斯坦和塔吉克斯坦的矿厂产能.等到2014年下半年扩产计划完成时,这些海外项目预计每年可为公司增产超过5吨.
2012和2013年的规划并未包括紫金最近收购的Norton Gold Fields Limited NGF.AX,但蓝福生没有说明未将其纳入的理由.
**海外收购矿场较便宜**
蓝福生说,较之在中国境内,紫金更有兴趣的是至海外拓展金矿及铜矿.由於中国国内竞争激烈,收购代价往往比在东南亚、中亚及非洲还要高.
紫金计划在这三个地区物色年产量超过10吨的金矿.这个产量将超出年产量约4吨的Norton业务.
如果该公司买下一座大型金矿,紫金计画倾全力投注於新购入的项目,然後寻求在香港IPO.(完)
--编译 田建华/王兴亚/李婷仪;审校 侯向明
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