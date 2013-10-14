更正：紫金矿业进挪威石油基金投资“黑名单”

(更正：因英文原文有误，更正以表明壳牌和埃尼集团未被列入观察名单，并修改文末两段措辞)

路透奥斯陆10月14日 - 挪威政府基于企业伦理议题，已禁止其规模达7,900亿美元的石油基金投资五家企业。

挪威这支基金是全球最大的投资者之一，被列入其禁止投资对象的五家公司是WTK Holdings Berhad (WTKH.KL)、Ta Ann Holdings Berhad (TAAN.KL)、紫金矿业(601899.SS)、Volcan Compania Minera (VOL_pb.LM)和Zuari Agro Chemicals Ltd (ZUAR.NS)。

挪威政府还要求该基金将尼日尔三角洲漏油和环境状况纳入考虑，但并未将皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)列入观察名单，虽然Ethics Council建议这么做。

政府还要求该基金向AngloGold AshantiANGL.J提出有关采矿破坏环境的议题。(完)

(编译 李婷仪 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。