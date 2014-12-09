紫金矿业收购加拿大金矿商Pretium的9.9%股权

路透12月8日 - 中国最大的上市黄金开采商--紫金矿业(2899.HK) (601899.SS)，将收购Pretium Resources Inc (PVG.TO)的近10%股权。后者是一家加拿大小型金矿企业，正在开发近年来发现的品级最高的金矿之一。

双方周一表示，紫金矿业将出资8,090万加元(7,056万美元)收购Pretium的9.9%股权。在这项私募交易中，Pretium将以每股6.30加元向紫金矿业发售1,280万股。

Pretium股价在多伦多证交所上涨0.15加元，收报6.65加元。

根据交易条款，紫金矿业可以提名一人进入Pretium董事会。(完)

(编译 张涛；审校 张若琪)

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