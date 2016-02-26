航空公司担忧寨卡病毒或影响美洲地区的出行--IATA

路透纽约2月25日（记者 Jeffrey Dastin） - 国际航空运输协会（IATA）理事长兼首席执行官汤彦麟（Tony Tyler）周四在纽约对记者们称，一些航空公司对迅速扩散的寨卡病毒可能影响美洲地区出行表示关切。

他的讲话是航空业首次承认寨卡病毒可能对企业营收构成冲击。

“一些成员表示担忧，可能已经看到对出行的一些影响，特别是在美洲，”汤彦麟说道。“当我们公布（出行）数据、特别是1月的地区数据时，可能会首次出现迹象。”

汤彦麟无法评论航空公司担心受到什么样的影响，是出行者改变目的地还是整体预定下滑。

出行数据分析公司ForwardKeys上周公布的报告显示，1月15日至2月10日期间，到受寨卡病毒影响的美洲地区的预定同比下滑3.4%。美国疾病控制与预防中心1月15日发布孕妇出行建议。

大型航空公司曾表示，将难以确定寨卡病毒导致的订单变化，因为受经济危机拖累，巴西等地的单位营收已经下滑。（完）