美国红十字会呼吁去过寨卡病毒爆发区的人等待至少28天后再献血

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透2月2日 - 美国红十字会周二呼吁那些去过寨卡病毒爆发区的潜在献血者等待至少28天后再献血，但称寨卡病毒在美国本土通过献血传播的风险仍“非常”低。
美国红十字会在声明中指出，该“等待期”适用于那些在过去四周里去过墨西哥、加勒比海或中南美洲的献血者。
美国红十字会还要求那些献血之后14天内出现类似寨卡病毒症状的人通知美国红十字会，从而让他们可以对捐献的血液进行隔离。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)