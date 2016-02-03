美国红十字会呼吁去过寨卡病毒爆发区的人等待至少28天后再献血

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月2日 - 美国红十字会周二呼吁那些去过寨卡病毒爆发区的潜在献血者等待至少28天后再献血，但称寨卡病毒在美国本土通过献血传播的风险仍“非常”低。

美国红十字会在声明中指出，该“等待期”适用于那些在过去四周里去过墨西哥、加勒比海或中南美洲的献血者。

美国红十字会还要求那些献血之后14天内出现类似寨卡病毒症状的人通知美国红十字会，从而让他们可以对捐献的血液进行隔离。(完)