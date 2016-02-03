美国红十字会呼吁去过寨卡病毒爆发区的人等待至少28天后再献血

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月2日 - 美国红十字会周二呼吁那些去过寨卡病毒爆发区的潜在献血者等待至少28天后再献血，但称寨卡病毒在美国本土通过献血传播的风险仍“非常”低。
美国红十字会在声明中指出，该“等待期”适用于那些在过去四周里去过墨西哥、加勒比海或中南美洲的献血者。
美国红十字会还要求那些献血之后14天内出现类似寨卡病毒症状的人通知美国红十字会，从而让他们可以对捐献的血液进行隔离。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债