比尔·盖茨称对寨卡病毒的反应好于埃博拉

路透纽约2月22日（记者 Bill Berkrot） - 比尔及梅琳达·盖茨基金会已将关注点转向寨卡病毒爆发，其创始人称，对寨卡危机的反应比2014年埃博拉病毒爆发时要好。

“我们深入参与了埃博拉疫情，我们已经深入参与寨卡疫情，”梅琳达·盖茨在接受采访时说道。

她表示，“我们努力团结最好的科学家，让最好的想法汇聚在一起，与CDC（美国疾病控制与预防中心）和WHO（世界卫生组织）合作，”审视患病人群、蚊子控制、诊断和疫苗。

比尔·盖茨指出，寨卡危机“确实出乎我们的意料”，该病毒直到最近都似乎不是个大问题。

“这是又一个悲剧，新的医疗技术能有所帮助，但从不会像我们期待地那样一夜之间就出现，”比尔·盖茨说道。“这一次全世界，包括科学家们团结起来的速度要快得多。”

比尔·盖茨称，应对危机的最好方法是消灭携带和传播病毒的蚊子。

“基金会已在一两个方面进行了长期投资，其中一个是如何将蚊子改变为不携带病毒或如何改变蚊子从而让其数量大幅下降。这些是我们正在致力研发的技术，以消除登革热和疟疾，”比尔·盖茨说道，并指出携带登革热和寨卡病毒的蚊子是同一类。（完）