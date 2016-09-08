无证据显示新加坡的寨卡病毒株比美洲的更厉害或更轻微

路透新加坡9月8日 - 新加坡媒体周四援引该国卫生部报导，没有证据显示，新加坡爆发寨卡疫情的病毒株比在拉丁美洲传播的病毒株更厉害或更轻微。

自8月27日公布首例感染病例以来，新加坡迄今为止已发现超过280例寨卡病毒感染病例。

新加坡海峡时报在其网站称，对两名本地感染病人进行的分析表明，新加坡的寨卡病毒株可能由自1960年代以来就在东南亚传播的一种病毒株演变而来。

报导指出，这项研究结果将提供给包括世界卫生组织(WHO)在内的全球科学研究社群。

在对寨卡病毒进行数月的研究后，世界卫生组织周三发布了对寨卡病毒的最新评估，称其为胎儿先天性颅脑畸形和格林-巴利综合征的成因之一。(完)