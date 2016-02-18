研究暗示寨卡病毒能穿越胎盘 与小头症关联性又添新佐证

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透伦敦2月17日（记者 Kate Kelland） - 研究人员周三称，在两名孕妇的羊水中发现寨卡病毒，她们的胎儿被诊断为小头症。专家们称这是寨卡病毒与出生缺陷风险有关联的又一个证据。
发表在柳叶刀感染性疾病杂志上的研究指出，他们的发现暗示寨卡病毒能够穿越胎盘屏障，但并不能证明该病毒引发小头症。
他们表示，需要更多研究来了解这之间的联系。
“这个研究无法确定这两名患者身上发现的寨卡病毒是否为导致胎儿小头症的原因，”巴西里约热内卢Oswaldo Cruz研究所领导这项研究的Ana de Filippis说道。
“在我们搞清楚连接寨卡病毒和小头症的生物机制之前，我们无法确定一个是另一个的成因。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。