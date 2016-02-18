研究暗示寨卡病毒能穿越胎盘 与小头症关联性又添新佐证

修正-欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月17日（记者 Kate Kelland） - 研究人员周三称，在两名孕妇的羊水中发现寨卡病毒，她们的胎儿被诊断为小头症。专家们称这是寨卡病毒与出生缺陷风险有关联的又一个证据。
发表在柳叶刀感染性疾病杂志上的研究指出，他们的发现暗示寨卡病毒能够穿越胎盘屏障，但并不能证明该病毒引发小头症。
他们表示，需要更多研究来了解这之间的联系。
“这个研究无法确定这两名患者身上发现的寨卡病毒是否为导致胎儿小头症的原因，”巴西里约热内卢Oswaldo Cruz研究所领导这项研究的Ana de Filippis说道。
“在我们搞清楚连接寨卡病毒和小头症的生物机制之前，我们无法确定一个是另一个的成因。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
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在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。