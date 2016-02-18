研究暗示寨卡病毒能穿越胎盘 与小头症关联性又添新佐证

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月17日（记者 Kate Kelland） - 研究人员周三称，在两名孕妇的羊水中发现寨卡病毒，她们的胎儿被诊断为小头症。专家们称这是寨卡病毒与出生缺陷风险有关联的又一个证据。

发表在柳叶刀感染性疾病杂志上的研究指出，他们的发现暗示寨卡病毒能够穿越胎盘屏障，但并不能证明该病毒引发小头症。

他们表示，需要更多研究来了解这之间的联系。

“这个研究无法确定这两名患者身上发现的寨卡病毒是否为导致胎儿小头症的原因，”巴西里约热内卢Oswaldo Cruz研究所领导这项研究的Ana de Filippis说道。

“在我们搞清楚连接寨卡病毒和小头症的生物机制之前，我们无法确定一个是另一个的成因。”(完)